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Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez reportó inicialmente un incendio forestal en el barrio Juan Pablo II, pero el parte de Bomberos Medellín confirmó que fue estructural en el barrio Cataluña, comuna 9. Tres tripulaciones controlaron el fuego a las 5:40 p.m. El mandatario informó en la noche que dos viviendas resultaron afectadas, sin personas lesionadas, y que la Alcaldía activó su equipo técnico y social.

Dos viviendas fueron afectadas por las llamas en el oriente de Medellín

Lo que en un primer reporte de la tarde el alcalde Federico Gutiérrez describió como un incendio forestal en el barrio Juan Pablo II resultó siendo un incendio estructural en el barrio Cataluña, según el parte del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín. Ya en la noche, el propio mandatario corrigió el dato y confirmó que el fuego, ya controlado, afectó dos viviendas.

El primer aviso del alcalde se conoció a las 4:07 p.m. En sus redes sociales informó que dos tripulaciones de Bomberos Medellín atendían un incendio forestal en el barrio Juan Pablo II, de la comuna 9, Buenos Aires, al oriente de Medellín.

«Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni viviendas afectadas. Nuestros bomberos siguen trabajando para controlar el fuego», señaló el mandatario en ese primer reporte.

‼️A esta hora, dos tripulaciones de #BomberosMedellín atienden un incendio forestal en el barrio Juan Pablo II, comuna 9, Buenos Aires. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni viviendas afectadas. Nuestros bomberos siguen trabajando para controlar el fuego. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) 12 de noviembre de 2026

Sin embargo, el parte de Bomberos Medellín precisó que se trató de un incendio estructural en la carrera 24D con calle 34, del barrio Cataluña, también en la comuna 9. Tres tripulaciones controlaron el fuego a las 5:40 p.m. No se reportaron personas lesionadas y se desconocen las causas.

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En la noche, el alcalde Gutiérrez confirmó que el incendio quedó controlado y que afectó dos viviendas del barrio Cataluña. «Activamos nuestro equipo técnico y social de la Alcaldía de Medellín para evaluar los daños y acompañar a las familias», informó el mandatario, quien reiteró que no hubo personas lesionadas.

‼️Controlamos un incendio que afectó dos viviendas en el barrio Cataluña, comuna 9, Buenos Aires. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Activamos nuestro equipo técnico y social de @AlcaldiadeMed para evaluar los daños y acompañar a las familias. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) 12 de noviembre de 2026

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