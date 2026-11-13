María Fernanda Cabal, foto de archivo. Foto: Prensa de MFC / María Fernanda Cabal, vía Wikimedia Commons (CC0).

Resumen: La producción sobre el Palacio de Justicia abrió otro debate político por la forma de narrar la tragedia y sus protagonistas.

Cabal se fue de frente contra la serie ‘Palacio’: lanzó pullas al elenco y puso la plata bajo la lupa

La serie ‘Palacio’, que reconstruye la toma y retoma del Palacio de Justicia, quedó en el centro de un nuevo choque político. María Fernanda Cabal cuestionó a sus actores y la forma en que la producción de Netflix cuenta los hechos de 1985, en un mensaje en el que también anunció que buscará conocer el origen de los recursos del proyecto.

El pronunciamiento fue divulgado en un video de Instagram reseñado por Publimetro. Allí, la dirigente lanzó duros calificativos contra quienes participaron en la producción y sostuvo que su narrativa romantiza la violencia del M-19. Sus palabras son una crítica política a la obra, no una conclusión judicial sobre sus realizadores.

La controversia aparece una semana después del estreno de la serie, que llegó al catálogo el 6 de noviembre de 2026. La ficción aborda tanto la incursión de la guerrilla como la operación militar posterior y la búsqueda de respuestas de los familiares de las víctimas.

Las pullas de Cabal a la serie ‘Palacio’

Uno de los apartados más fuertes de su intervención estuvo dirigido al elenco. Cabal utilizó la expresión «actores mamertos» y los acusó de construir una versión que, a su juicio, altera lo sucedido durante la toma del edificio judicial.

En su mensaje, la dirigente rechazó lo que considera una romantización de la acción del M-19. También aludió a una supuesta alianza de ese grupo con Pablo Escobar. Esa afirmación hace parte de su pronunciamiento y no debe confundirse con una comprobación aportada por la serie o por esta nota.

La crítica no se limitó al contenido. Cabal llevó la discusión al terreno económico al anunciar que indagará por la financiación de la producción. En el pronunciamiento reseñado no presentó documentos que acrediten irregularidades en el origen de los recursos.

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¿Qué se sabe de la producción?

Netflix identifica a Dynamo como la productora de la serie ‘Palacio’. La plataforma explica que el proyecto se apoyó en una investigación de más de siete años, con revisión de documentos, testimonios y entrevistas para desarrollar su relato.

La obra tiene ocho episodios y fue dirigida por Jayro Bustamante, Edgar Nito y Samir Oliveros. El equipo de escritura estuvo integrado por Natalia Santa, Enrique Videla, Enrique Lozano, Jenny Ceballos y Estefanía Piñeres.

Para el rodaje, realizado principalmente en Bogotá, se construyó un escenario de más de 4.000 metros cuadrados. Según la información oficial de la plataforma, su montaje tomó más de tres meses e incluyó una estructura de 30 metros que recreaba la fachada original del Palacio de Justicia.

Estos datos describen la escala del trabajo audiovisual. No equivalen a un presupuesto público detallado ni permiten deducir, por sí solos, cómo se distribuyeron todos los aportes económicos del proyecto.

Un elenco que interpreta a víctimas y protagonistas

Entre los personajes está Pilar Navarrete, interpretada por Natalia Reyes. Robinson Díaz encarna al expresidente Belisario Betancur, mientras Santiago Alarcón interpreta al magistrado Alfonso Reyes Echandía y Carlos Manuel Vesga al coronel retirado Alfonso Plazas Vega.

También participan Luna Baxter como la periodista Olga Behar, Nicole Santamaría como Ángela María Buitrago y Andrés Castañeda como Eduardo Umaña. La historia combina los días de la toma y retoma con las consecuencias que enfrentaron durante años las familias.

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Netflix presenta la obra como una ficción inspirada en hechos reales y de conocimiento público. Esa distinción importa: una dramatización usa personajes y escenas para construir un relato, pero no reemplaza los expedientes judiciales ni convierte cada diálogo de la pantalla en una prueba histórica.

El eje que describe la plataforma incluye la entrada armada del M-19 al Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, la retoma del Ejército al día siguiente y la lucha posterior de los familiares por obtener justicia. Sobre esa representación se concentra el desacuerdo expresado por Cabal.