Abelardo de la Espriella aceptó la renuncia del gerente del fondo Milagro

Jaime Andrés Uribe Tamayo, hasta hoy gerente del Fondo Milagro. Foto: Redes sociales

Resumen: Jaime Andrés Uribe Tamayo renunció a la gerencia del Fondo Milagro tras la polémica por la nómina mensual de $765,6 millones, desautorizada por el presidente Abelardo De la Espriella. El mandatario aceptó su salida, dijo que «era lo correcto» y anunció que pronto nombrará al reemplazo.

Jaime Andrés Uribe Tamayo presentó este viernes 13 de noviembre su renuncia a la gerencia del Fondo Milagro, la entidad creada por el Gobierno nacional para liderar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. La salida se produjo horas después de que el presidente Abelardo De la Espriella desautorizara públicamente los elevados salarios de la entidad y ordenara reversarlos de inmediato, en medio de una creciente polémica nacional, según informó Blu Radio.

El propio jefe de Estado confirmó la decisión en su cuenta de X, donde anunció que aceptó la renuncia del funcionario tras haberla solicitado.

La polémica por los salarios

La controversia comenzó cuando se conoció la respuesta a un derecho de petición sobre la estructura de nómina del Fondo Milagro. De acuerdo con los datos revelados, con corte al 9 de noviembre la entidad tenía 27 personas vinculadas y una nómina mensual cercana a los $765,6 millones, pese a que a esa fecha solo había suscrito dos contratos.

Según las cifras conocidas, 20 de los 27 cargos devengaban remuneraciones superiores a los $30 millones mensuales. El gerente, Jaime Andrés Uribe, tenía una asignación de $39.441.454 mensuales, una cifra que supera en más de $8 millones el salario de un ministro, estimado en $30,7 millones. Su secretario privado y el director jurídico y de contratación recibían, cada uno, $36 millones.

La denuncia fue impulsada por la senadora del Pacto Histórico Kamelia Zuluaga, y el representante a la Cámara Duvalier Sánchez llegó a pedir públicamente la salida del gerente, al considerar «insostenible» que continuara en el cargo por los altos salarios, la falta de ejecución efectiva y los retrasos en la atención de más de 500.000 afectados en regiones como Pereira, el Chocó, el Eje Cafetero, el norte del Valle, Buenaventura y Cali. Según reportes de medios nacionales, Uribe tampoco había asistido a dos citaciones del Congreso para rendir cuentas sobre la ejecución del Fondo.

Conocidas las cifras, el presidente De la Espriella fijó su posición en X: «Los salarios que se han anunciado para el Fondo Milagro no se compadecen con mi directiva de austeridad. ¡No los autorizo! He ordenado reversar ese despropósito de inmediato», escribió, y advirtió que no permitiría que «decisiones inconsultas, carentes de sindéresis y contrarias a mis instrucciones» empañaran una misión «tan grande y trascendental como la de reconstruir lo que el terremoto destruyó».

«Era lo correcto»: De la Espriella aceptó la renuncia

El presidente confirmó la salida en su cuenta de X. «Acabo de aceptar la renuncia del director del Fondo Milagro, tal cual la solicité, porque era lo correcto. Y en este gobierno hacemos lo correcto, así haya que tomar decisiones difíciles», escribió el mandatario este viernes.

En el mismo mensaje, De la Espriella aseguró que su administración reconoce las fallas que se presenten. «Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato. No soy infalible, pero tengo el carácter, la determinación y los mecanismos de control necesarios para corregir lo que haya que corregir», afirmó.

El presidente advirtió además que «aquí nadie tiene el puesto asegurado» y que «todos los funcionarios están en permanente evaluación y deben actuar con absoluta coherencia» frente a sus directrices. Finalmente, anunció que en las próximas horas dará a conocer quién asumirá la dirección del Fondo Milagro.

¿Quién es Jaime Andrés Uribe?

Jaime Andrés Uribe Tamayo es un empresario antioqueño con más de 25 años de experiencia en la creación y dirección de compañías de los sectores industrial, manufacturero y comercial. Fue socio fundador de Silicaucho S.A., donde se desempeñó como gerente general durante más de dos décadas, y es socio de Prisma Coffee Tech, dedicada a maquinaria para el sector cafetero, y de Prisma Moto Parts, además de cofundador de la marca de bebidas Ron Parce.

Su acercamiento al Gobierno se consolidó luego de desempeñarse como coordinador de voluntarios en Antioquia durante la campaña de De la Espriella, según El País de Cali. Inicialmente fue anunciado como futuro presidente de ProColombia, pero no llegó a asumir ese cargo porque no contaba con título profesional, un requisito legal para la posición. Finalmente fue designado gerente del Fondo Milagro, una de las apuestas centrales de la nueva administración.

El Fondo Milagro y la reconstrucción

El Fondo Milagro es el mecanismo creado por el Gobierno para canalizar los recursos de la reconstrucción tras el sismo del 10 de agosto. De acuerdo con un informe técnico presentado por la gerencia ante la Comisión Accidental Bicameral del Congreso, la entidad cuenta con un presupuesto máximo aprobado de $624.656 millones para el Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias, que provienen del Presupuesto General de la Nación y de un empréstito de 200 millones de dólares con el Banco Mundial, suscrito mediante el Decreto Legislativo 1412 de 2026.

Según ese reporte, a la fecha del balance el Fondo no había recibido ingresos por donaciones, cooperación internacional o aportes de entes territoriales, mientras los procesos de demolición de edificaciones afectadas en Pereira y Cali suman $7.440 millones. El Gobierno calcula pérdidas materiales cercanas a $50 billones por el terremoto y estima que las donaciones anunciadas representan menos del 10 % de los recursos requeridos para la recuperación.