Resumen: La familia de Plazas Vega llevó a segunda instancia su reclamo por la serie 'Palacio'. La defensa cuestiona su representación y la forma en que se menciona la absolución de 2015.

La familia de Plazas Vega no se queda callada: va de nuevo contra Netflix por ‘Palacio’

La familia de Plazas Vega no da por cerrado el pulso judicial por la serie Palacio, de Netflix. Su abogado, Jaime Granados, presentó una impugnación contra el fallo que declaró improcedente una tutela con la que los hijos del coronel retirado buscaban advertencias sobre el carácter de ficción de la producción y sobre la absolución de su padre.

El recurso pretende que un juez de segunda instancia revise la decisión a partir de un cambio concreto: los ocho episodios ya están disponibles. Para la defensa, ahora es posible examinar las escenas y los diálogos que antes del estreno solo podían anticiparse.

La discusión se concentra en cómo aparece representado el oficial y en el alcance de las aclaraciones que recibe la audiencia. Los familiares consideran que esa narración compromete sus derechos, mientras el fallo inicial encontró que los posibles daños alegados aún no podían verificarse.

El estreno cambió el argumento de la defensa

La tutela fue presentada contra Netflix y Dynamo Producciones antes del lanzamiento de la serie, que ocurrió el 6 de noviembre de 2026. Los hijos del militar pidieron que cada capítulo advirtiera que se trataba de una obra de ficción y que se informara sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de 2015.

El Juzgado 35 Civil Municipal de Bogotá declaró improcedente la acción el 4 de noviembre. En ese momento consideró que los reclamos estaban sustentados en hipótesis, pues el contenido todavía no se había estrenado por completo y sus eventuales efectos no podían comprobarse.

Lea también: Inundaciones en la mira: 8 municipios de Antioquia en alerta roja por deslizamientos

Granados sostiene que esa situación cambió con la publicación de los capítulos. Su petición es que el juez examine el contenido disponible y determine si afecta los derechos fundamentales invocados por la familia de Plazas Vega.

Según los argumentos de la defensa, la producción representa al coronel como alguien que dispara contra el Palacio de Justicia, avala torturas y es condenado por desaparición forzada. Esos señalamientos corresponden al cuestionamiento del abogado sobre la serie, no a una nueva decisión judicial contra el oficial.

La aclaración sobre la absolución, en el centro del reclamo

Uno de los puntos que objeta el recurso es la forma en que se menciona la absolución. Granados cuestiona que esa referencia figure en una nota final de pocos segundos, después de los ocho episodios, y considera que resulta insuficiente frente a la representación del personaje.

La impugnación plantea posibles afectaciones a la honra, el buen nombre, la presunción de inocencia, la dignidad humana y la verdad y memoria histórica individual. La defensa argumenta que la asociación pública con el apellido también tiene efectos sobre los hijos del militar.

Además, sostiene que no se trata únicamente de exigir el respeto por la presunción de inocencia, sino de dar a conocer una absolución en firme. Esa es la decisión judicial sobre la que construye su solicitud de revisión del fallo de tutela.

Lea también: Incautan 15 botellas de licor presuntamente adulterado al ingreso del Túnel de Occidente

Qué decidió la Corte Suprema en 2015

La sentencia SP17466-2015 absolvió a Plazas Vega por la desaparición forzada de dos personas. En su comunicado sobre esa decisión, la Corte Suprema explicó que las pruebas no ofrecían el grado de certeza suficiente para mantener la condena impuesta en su contra.

El alto tribunal precisó, sin embargo, un alcance importante: el proceso se refería exclusivamente a esas dos desapariciones, no a toda la operación militar de recuperación del Palacio de Justicia. También aclaró que la sentencia no impedía continuar otras investigaciones por los hechos de la retoma.

La Corte señaló igualmente que las labores de inteligencia en la Casa del Florero no estaban a cargo del coronel y distinguió la responsabilidad penal individual de las decisiones sobre responsabilidad del Estado.

Con ese antecedente, la familia busca que la segunda instancia reevalúe el fallo inicial y examine las posibles afectaciones derivadas de la serie. La impugnación es una solicitud de revisión: no equivale a una orden judicial que ya obligue a Netflix a modificar sus capítulos.