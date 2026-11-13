Golpe al robo de combustible en Puerto Boyacá: recuperan 2.000 galones e inmovilizan un camión cisterna

Resumen: El Ejército, junto con la Policía, recuperó cerca de 2.000 galones de combustible e inmovilizó un camión cisterna en la vereda Calderón, de Puerto Boyacá. Según las primeras informaciones, la actividad ilícita presuntamente estaría relacionada con la subestructura Pacificadores de Samaná, del Clan del Golfo.

Un nuevo golpe al robo de combustible se registró en la vereda Calderón, del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), donde tropas del Ejército Nacional recuperaron aproximadamente 2.000 galones de combustible y dejaron inmovilizado un vehículo tipo camión cisterna, en el marco de operaciones contra el apoderamiento ilícito de hidrocarburos.

La acción fue adelantada por uniformados del Batallón de Infantería Liviana N.° 3 Batalla de Bárbula, de la Brigada 14, en trabajo conjunto con la Policía Nacional. Los militares y policías desarrollaron las operaciones en esa zona rural del Magdalena Medio, donde el robo de combustible ha sido objeto de control por parte de las autoridades.

Presunta relación con el Clan del Golfo

De acuerdo con las primeras informaciones, esta actividad ilícita presuntamente estaría relacionada con integrantes de la subestructura Pacificadores de Samaná, del grupo armado organizado Clan del Golfo.

Con estas acciones se afectan las posibles fuentes de financiación de esa estructura ilegal y se debilitan sus capacidades logísticas, según se dio a conocer.

El camión cisterna y el combustible recuperados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que continúan con las labores en el sector.

Una ofensiva nacional contra el robo de hidrocarburos

El resultado en Puerto Boyacá se suma a la estrategia que el Gobierno nacional ha puesto en marcha contra el robo de hidrocarburos. El pasado 5 de octubre fue activada en Valledupar la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, que, según informó la Presidencia de la República, reúne a cerca de 1.200 integrantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, con capacidades de inteligencia e investigación criminal y en articulación con la Fiscalía General de la Nación.

Durante la ceremonia de activación, el presidente Abelardo De La Espriella señaló que la estrategia buscará intervenir toda la cadena del negocio ilegal, más allá de cerrar las válvulas clandestinas en los puntos donde se extrae el combustible. Según el mandatario, la unidad deberá identificar a quienes compran los hidrocarburos hurtados y a los presuntos financiadores y beneficiarios de esta actividad.

Las cifras divulgadas por la Presidencia indican que en lo corrido de 2026 se han reportado más de 1,2 millones de barriles de hidrocarburos robados en el país, por un valor superior a 771.000 millones de pesos. Desde el 1 de septiembre, además, las autoridades habían recuperado algo más de 100.000 galones de combustible y realizado 21 capturas por presuntos delitos relacionados con hidrocarburos, con la incautación de 22 vehículos y 46 válvulas ilegales, según el balance entregado en esa fecha.

Operación Hexano: 22 capturados

Otro de los resultados conocidos en el marco de esa campaña fue la Operación Hexano, anunciada el pasado 30 de octubre. La acción, adelantada de manera conjunta por la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, dejó 22 personas capturadas en cinco departamentos: Cesar, Bolívar, Santander, Norte de Santander y Cundinamarca.

De acuerdo con las autoridades, la investigación estableció que la red operaba principalmente en el Cesar y que, en 21 meses, habría participado en al menos 33 hechos relacionados con el robo de combustible, utilizando conexiones clandestinas instaladas en el poliducto Pozos Colorados-Galán. Se estima que el grupo habría hurtado cerca de un millón de galones de hidrocarburos entre enero de 2025 y septiembre de 2026, con pérdidas superiores a 1.200 millones de pesos.

Las autoridades señalaron que parte de los recursos obtenidos con el robo y la comercialización ilegal de combustible habría generado rentas para grupos armados, entre ellos el ELN, Los Pachenca y el Clan del Golfo. Es la misma lógica de financiación que, según las primeras informaciones, se buscó afectar con la acción de este viernes en Puerto Boyacá.

Qué sigue en la zona

Por ahora no se conocieron más detalles sobre el lugar exacto donde fue inmovilizado el vehículo ni sobre personas capturadas en este procedimiento. Las tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 3 y la Policía Nacional continúan sus operaciones en el Magdalena Medio para impedir que las estructuras ilegales reconstruyan su capacidad de extracción, transporte y comercialización del combustible robado.

Las autoridades han insistido en que la lucha contra este delito no solo busca recuperar el producto hurtado, sino cortar una de las fuentes de dinero que alimentan a los grupos armados organizados en distintas regiones del país.

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Foto: Ejército Nacional