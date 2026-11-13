Carretera a reventar este puente festivo: se esperan 3,4 millones de vehículos

Resumen: Las autoridades preparan controles en las vías del país y recuerdan qué documentos debe llevar quien viaje este fin de semana largo.

La Policía Nacional proyecta que 3.449.000 vehículos pasen por los principales peajes del país durante el puente festivo de la Independencia de Cartagena, que se conmemora el 16 de noviembre. Para acompañar a los viajeros, la Dirección de Tránsito y Transporte dispuso un amplio dispositivo de seguridad y movilidad.

Más de 5.000 policías estarán desplegados en los principales corredores viales para hacer controles, regular el tránsito y prevenir siniestros durante los planes éxodo y retorno.

¿Qué controles habrá en las carreteras durante el puente festivo?

Los uniformados se concentrarán en los principales ejes de conexión del país. Su trabajo será revisar que los vehículos y conductores cumplan las normas, ordenar el flujo de carros y motos en los tramos más cargados y actuar rápido ante cualquier emergencia.

Los planes éxodo y retorno son los dos momentos de mayor presión en las carreteras: primero, cuando miles de familias salen de las ciudades hacia sus destinos, y después, cuando regresan el último día del puente festivo. En esos tramos es donde más se refuerzan la presencia policial y el control del tránsito.

El operativo se enmarca en la campaña «No más excusas en la vía», con la que la Dirección de Tránsito y Transporte intensificará las acciones de prevención y control. La institución hizo un llamado a respetar las normas, no exceder los límites de velocidad, evitar maniobras peligrosas y conducir en condiciones óptimas.

Este fin de semana largo coincide con las Fiestas de Independencia de Cartagena de Indias, una de las celebraciones culturales más representativas del país, con música, desfiles y eventos populares. Esa agenda genera desplazamientos hacia la capital de Bolívar y hacia otros destinos turísticos.

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Recomendaciones para quienes viajan en este puente festivo

La Policía recordó la importancia de verificar el estado técnico-mecánico del vehículo antes de salir y de llevar a mano toda la documentación obligatoria. Las autoridades insistieron en que la seguridad vial es una responsabilidad compartida entre conductores, pasajeros, motociclistas y peatones. Estas son las recomendaciones para el viaje:

Revise el carro o la moto antes de salir: frenos, llantas, luces y niveles.

Lleve los documentos al día: licencia de conducción, SOAT y revisión técnico-mecánica vigente.

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Use el cinturón de seguridad en todos los puestos del vehículo.

Haga pausas durante los trayectos largos para descansar y evitar la fatiga al volante.

Motociclistas: usen bien el casco y los elementos de protección.

Respete los límites de velocidad y evite adelantamientos en zonas no permitidas.

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¿Cómo se mueve Bogotá durante el puente festivo?

En la capital, la Secretaría Distrital de Movilidad estima que 1.125.404 vehículos saldrán de Bogotá y 981.481 ingresarán durante este fin de semana. Para gestionar el tránsito dispuso a cerca de 300 personas en vía, entre agentes civiles de tránsito, Grupo Guía y Policía de Tránsito, en los principales corredores de salida y entrada a la ciudad.

El plan incluye el ingreso por la carrera Séptima el domingo y el lunes festivo desde las 4:00 p. m., la coordinación con las autoridades de municipios cercanos y la intermitencia semafórica en la autopista Sur, según el comportamiento del tráfico durante el retorno. El sábado 14 de noviembre también continúa un piloto de salida hacia el norte por la carrera Séptima, entre las calles 193 y 245, de 7:30 a. m. a 12:00 del mediodía.

Para el regreso, el 16 de noviembre regirá el pico y placa regional en los nueve corredores de ingreso a Bogotá: autopista Norte, autopista Sur, avenida calle 13, avenida calle 80, avenida carrera Séptima, avenida Boyacá-vía al Llano, vía Suba-Cota, vía a La Calera y vía a Choachí.

De 12:00 m. a 4:00 p. m. podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8), y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. los de placa impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Con el puente festivo en marcha, las autoridades piden planear la salida y el regreso con tiempo, verificar el horario que corresponde a cada placa y no conducir bajo los efectos del alcohol.