EPM le lanzó un ultimátum al Gobierno por Afinia: pierde 43 pesos de cada 100 que factura

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Resumen: - EPM lanzó un ultimátum al Gobierno Nacional: Afinia pierde 43 pesos de cada 100 que factura y pide que el Estado asuma la operadora. - Fico Gutiérrez advirtió que EPM "no aguanta más" y que un colapso de Afinia podría afectar el sistema eléctrico nacional. - El Gobierno propuso préstamos por $800.000 millones, pero el desembolso sigue pendiente.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) le lanzó un ultimátum al Gobierno Nacional por la crítica situación financiera de Afinia, su filial que presta el servicio de energía en Córdoba, Bolívar, Sucre y Cesar. Según las cifras conocidas, la compañía pierde 43 pesos por cada 100 que factura, un panorama que llevó a la empresa de Medellín a plantear que el Gobierno asuma la operadora.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, miembro de la junta directiva de EPM, advirtió que la empresa no puede seguir asumiendo las pérdidas de la filial, que según el mandatario llegan a 1,5 billones de pesos al año, y aseguró que el desembolso de los recursos propuestos por el Gobierno Nacional aún está pendiente.

«No aguanta más EPM esta situación financiera en Afinia», afirmó Gutiérrez al referirse a la operadora de energía que atiende varios departamentos del Caribe colombiano.

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El mandatario atribuyó las dificultades financieras de la operadora al robo de energía y a la falta de pago. Según las cifras que presentó, las pérdidas en el Cesar llegan al 40 %, mientras que en los demás departamentos atendidos por Afinia rondan el 27 %.

Gutiérrez también advirtió que un eventual colapso de Afinia podría tener consecuencias mucho más grandes para el país y afectar incluso el sistema eléctrico nacional. «Si se cae una ficha más, se cae el dominó completo y eso es lo que no puede pasar», señaló.

Para afrontar la crisis, el Gobierno Nacional propuso préstamos por cerca de 800.000 millones de pesos, con garantía de la Nación y contragarantía de EPM. Sin embargo, según el alcalde, la empresa sigue a la espera del desembolso y de otras medidas que alivien la situación.

«Necesitamos una solución rápida, necesitamos que entren rápido esos recursos», insistió el mandatario, quien pidió acelerar el rescate financiero de la operadora.

«La peor decisión»

En su intervención, el alcalde calificó la entrada de EPM al mercado energético del Caribe como «la peor decisión que se ha tomado» en más de 70 años de historia de la empresa y responsabilizó a la anterior administración de Medellín por ese negocio.

En ese contexto, Gutiérrez afirmó que testimonios de personas que firmaron principios de oportunidad con la Fiscalía señalarían que el exalcalde Daniel Quintero habría recibido 5 millones de dólares por cambiar al gerente de Afinia. El alcalde citó esa acusación para cuestionar las decisiones de la administración anterior.

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La crisis de Afinia se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza de EPM y de la ciudad. La operadora, que presta el servicio en cuatro departamentos de la Costa Caribe, ha acumulado pérdidas millonarias que han obligado a la empresa de Medellín a advertir que no puede seguir sosteniendo la situación por sí sola.

Según se conoció, la operadora requiere cerca de 800.000 millones de pesos para cerrar el 2026, recursos que aún no han llegado pese a los anuncios. Semanas atrás, EPM también había planteado al Gobierno hacer obligatorio el sistema de medición prepago para los usuarios de estratos 0, 1 y 2 del mercado de Afinia, como una de las medidas para normalizar la situación de la compañía.

En las últimas semanas, en medio de la crisis, la empresa había llegado a anunciar su intención de vender la filial en la Costa, una señal más de la gravedad de una situación que ya se refleja en las finanzas del grupo empresarial de los antioqueños.

Mientras llegan los recursos anunciados, la alerta sigue encendida: tanto EPM como el alcalde de Medellín insisten en que el tiempo juega en contra y que una solución definitiva para Afinia no puede seguir esperando.