Foto de cortesía.

Resumen: Támesis, Jericó y Pueblorrico fueron escenario de controles de la Policía y el Ejército, recuperación de espacios públicos y jornadas de prevención con estudiantes. La intervención reportó dos capturas por hurto y alcanzó a cerca de 4.600 personas.

Seguridad en el Suroeste antioqueño: 14 controles y un plan que llegó hasta las canchas

La seguridad en el Suroeste de Antioquia tuvo un despliegue que combinó controles de la fuerza pública, intervención de espacios comunitarios y actividades de prevención. Las acciones se concentraron en Támesis, Jericó y Pueblorrico, con participación de la Gobernación, la Policía y el Ejército para enfrentar delitos y fortalecer la convivencia.

El balance incluye puestos de control, revisiones a establecimientos comerciales y dos capturas en flagrancia por hurto. A esa labor operativa se sumaron jornadas con estudiantes y trabajos en parques, escenarios deportivos y otros puntos identificados como vulnerables a la criminalidad.

La estrategia tuvo entre sus objetivos contrarrestar el delito y mitigar el microtráfico. El trabajo no se limitó a las verificaciones en las calles: también buscó acercar la oferta de prevención a las comunidades de los tres municipios y mejorar los lugares que utilizan sus habitantes.

Seguridad con 14 puestos de control en el Suroeste

Durante el despliegue fueron instalados 14 puestos de control fijos y móviles. La fuerza pública también inspeccionó 35 establecimientos comerciales, como parte de las revisiones adelantadas en estas localidades del departamento.

En materia de capturas, las autoridades reportaron la detención en flagrancia de dos personas por el delito de hurto. El seguimiento mediante cámaras de seguridad hizo parte de las labores que permitieron ese resultado, según el balance conocido de la intervención.

Las verificaciones al comercio formal e informal dejaron, además, la incautación de 6.798 cajetillas de cigarrillos de contrabando y de 19 botellas de licor por evasión fiscal. Dentro de los resultados también figura la inmovilización de una motocicleta.

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Estos resultados corresponden a distintos frentes del mismo despliegue: los controles en el territorio, la revisión de actividades comerciales y la reacción frente al hurto. La intervención reunió así tareas operativas de la fuerza pública con acciones orientadas a la prevención y al cuidado de los espacios de encuentro.

Parques y canchas también hicieron parte de la intervención

Uno de los componentes del plan de seguridad fue la recuperación de espacios públicos y escenarios deportivos. Las actividades incluyeron mantenimiento, pintura, poda y mejoramiento de la iluminación, con el propósito de intervenir lugares vulnerables a la criminalidad.

En Pueblorrico, las labores llegaron a la zona recreativa El Encanto. En Jericó, uno de los puntos fue la cancha del barrio La 40, mientras que en Támesis se intervinieron las escaleras del sector La Cuchilla.

La recuperación de estos lugares fue parte del mismo trabajo de convivencia que acompañó los controles policiales y militares. El balance reúne, por tanto, tanto las actuaciones frente al delito como las mejoras físicas en sitios de uso comunitario de los municipios priorizados.

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En estos espacios se combinaron tareas de cuidado físico del entorno con el propósito de fortalecer la convivencia. Las acciones de mantenimiento, poda y mejoramiento de iluminación acompañaron la presencia institucional en las zonas comunitarias incluidas dentro de la intervención.

Prevención con más de 1.600 estudiantes

Las jornadas educativas estuvieron dirigidas a más de 1.600 estudiantes. Los temas abordados fueron la prevención del consumo de drogas, el ciberacoso y las violencias basadas en género, dentro del componente pedagógico que acompañó el despliegue en el Suroeste.

De acuerdo con el balance, las distintas actividades tuvieron un alcance cercano a 4.600 personas en total. Esa cifra corresponde al conjunto de la intervención, mientras que el dato de estudiantes identifica específicamente la participación en las jornadas educativas.

José Edilberto Lesmes Beltrán, director Operativo de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, explicó que la estrategia busca fortalecer la articulación entre las autoridades, la ciudadanía y la fuerza pública. Ese trabajo conjunto es el eje que reúne los controles, la recuperación de espacios y la prevención en los tres municipios.