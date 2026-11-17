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Resumen: En la noche del domingo 15 de noviembre, tras escucharse disparos en el sector La Calzada de Sonsón, se conoció un acto sicarial que dejó un hombre muerto. Se espera comunicación de las autoridades sobre lo ocurrido.
Minuto30.com .- En la noche de este domingo 15 de noviembre, tras escucharse disparos en el sector La Calzada, en Sonsón, se conoció un acto sicarial en el que habría perdido la vida un hombre.
Las primeras versiones señalan que la víctima sería Yeison Gilberto Palacio Grisales, de 39 años.
Foto: Redes Sociales
Se espera comunicación de las autoridades sobre lo ocurrido.
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