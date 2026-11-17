Foto: Ejército Nacional

Resumen: Mindefensa identificó como alias «Isaías» al señalado cabecilla muerto en los combates de Vegachí. Reportó tres capturas, cinco fusiles, cuatro pistolas, 26 proveedores, 1.414 cartuchos y equipos de comunicación incautados en el mismo operativo.

El Ministerio de Defensa identificó como alias «Isaías» al hombre que murió durante una operación contra el Clan del Golfo en zona rural de Vegachí, Antioquia, y divulgó un balance ampliado del arsenal incautado. Según la cartera, el fallecido era señalado de dirigir una comisión armada de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés.

El reporte añade detalles sobre la identidad y el papel que tendría este hombre dentro de la organización ilegal, después de que se conociera un primer resultado de los enfrentamientos. En la misma intervención fueron capturados tres presuntos integrantes de esa subestructura, de acuerdo con la información entregada por Mindefensa.

Alias «Isaías», señalado cabecilla de una comisión armada

La información divulgada por el Ministerio sitúa la muerte de alias «Isaías» en desarrollo de operaciones militares. La acción reunió al Gaula Militar, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional en la ruralidad del municipio del Nordeste antioqueño.

La condición de cabecilla de una comisión armada es uno de los datos que incorpora este balance. El señalamiento corresponde a la información entregada por la cartera de Defensa sobre su presunta vinculación con la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, perteneciente al Clan del Golfo.

El despliegue estuvo a cargo de tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, adscritas a la Cuarta Brigada de la Séptima División del Ejército. De acuerdo con la información conocida sobre el operativo, también participaron el Comando Aéreo de Combate No. 5, la Sijín de la Policía de Antioquia y unidades de la Fiscalía y del CTI.

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Traslado de una de las personas capturadas en el operativo de Vegachí. Foto: Ejército Nacional

El arsenal reportado por Mindefensa

En cuanto al material decomisado, el Ministerio de Defensa informó de la incautación de cinco fusiles y cuatro pistolas. El inventario incluye, además, 26 proveedores y 1.414 cartuchos de diferentes calibres, elementos encontrados durante la intervención contra esa comisión armada.

Al armamento y la munición se suman cinco radios de comunicación y teléfonos celulares. La cartera incluyó estos equipos dentro del resultado de la operación, sin precisar en su publicación cuántos celulares fueron incautados.

Este es el inventario divulgado por Mindefensa sobre el mismo procedimiento que dejó un muerto y tres capturados. No corresponde a una segunda operación ni debe sumarse al balance conocido previamente: se trata de información ampliada sobre los resultados de la intervención en Vegachí.

El primer reporte difundido sobre el caso mencionaba tres fusiles, dos subametralladoras y dos armas cortas. El parte del Ministerio, en cambio, relaciona cinco fusiles y cuatro pistolas. Las cantidades que se presentan en esta nota corresponden a ese reporte de la cartera de Defensa.

El Ministerio informó que los enfrentamientos se produjeron luego de que las autoridades ubicaran una vivienda en la que se encontraba el resto del grupo criminal.

Armas y proveedores incautados durante el operativo. Foto: Ejército Nacional

Tres presuntos integrantes fueron capturados

Junto con la muerte de alias «Isaías», el balance mantiene la captura de tres personas que presuntamente harían parte de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés. El material incautado quedó a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos correspondientes.

Los detenidos deberán afrontar los trámites judiciales derivados del operativo. La información conocida sobre los resultados no equivale a una condena, por lo que su presunta participación en la organización ilegal queda sujeta a las actuaciones de las autoridades competentes.

El Ejército señaló que continuará con operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales para afectar las capacidades armadas y criminales de los grupos ilegales que actúan en Antioquia. El resultado divulgado se concentra en la comisión armada intervenida en Vegachí y en los elementos que quedaron incautados durante ese despliegue.

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