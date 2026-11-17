Víctor Manuel, reportado como desaparecido en Sonsón, fue hallado sin vida en El Carmen de Viboral

Resumen: Víctor Manuel Ocampo Rendón, joven reportado como desaparecido en Sonsón desde el 29 de octubre de 2026, fue hallado sin vida la noche del lunes en territorio de El Carmen de Viboral. La comunidad se encuentra consternada y circulan mensajes de homenaje. Hasta ahora no se han dado más detalles sobre el hallazgo.