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Resumen: Víctor Manuel Ocampo Rendón, joven reportado como desaparecido en Sonsón desde el 29 de octubre de 2026, fue hallado sin vida la noche del lunes en territorio de El Carmen de Viboral. La comunidad se encuentra consternada y circulan mensajes de homenaje. Hasta ahora no se han dado más detalles sobre el hallazgo.
Lamentablemente, el joven de Sonsón que estaba desaparecido desde finales de octubre fue hallado sin vida la noche de este lunes en territorio de El Carmen de Viboral. La comunidad se encuentra consternada.
Se trata de Víctor Manuel Ocampo Rendón, quien había sido reportado como desaparecido desde el 29 de octubre de 2026. Durante las últimas semanas circuló en redes sociales un cartel de búsqueda con sus datos.
Tras conocerse el hallazgo, empezaron a circular mensajes de homenaje. Uno de ellos lo recuerda como un joven lleno de vida y de sueños, con una sonrisa que no se olvida, y lo ubica en la vereda El Roblal.
Foto: Redes Sociales
Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el hallazgo.
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