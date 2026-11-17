Foto: Ejército Nacional

Resumen: El Ejército informó de la destrucción controlada de una mina antipersonal en El Prado, zona rural de San Carlos, Antioquia. El procedimiento estuvo a cargo del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N.° 7. Según el balance de la institución, ya son cuatro los artefactos explosivos ubicados en esta zona.

El Ejército Nacional informó de la destrucción controlada de una mina antipersonal en la vereda El Prado, zona rural de San Carlos, Antioquia. La intervención fue realizada por soldados del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N.° 7.

Según el balance entregado por la institución, con este resultado ya son cuatro los artefactos explosivos ubicados en esta zona antioqueña. La información no precisa el periodo al que corresponde ese acumulado.

Desminado en la zona rural de San Carlos

La destrucción controlada del artefacto hace parte de las labores para reducir los riesgos que representan las minas antipersonal para las comunidades campesinas. El Ejército destacó la protección de la vida de los habitantes como el propósito de esta intervención en El Prado.

El reporte se concentra en la ubicación de la mina y su destrucción por parte de los desminadores. No identifica a los responsables de haberla instalado ni señala cuándo fue puesta en el terreno.

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Las fotografías entregadas con el reporte muestran a un integrante del equipo de desminado con elementos de protección durante una intervención en terreno rural, junto a un camino delimitado con cinta y señales de advertencia.

El balance de cuatro artefactos corresponde a lo informado por el Ejército para esta zona. La destrucción de la mina en El Prado no equivale a una declaración de que toda la vereda o el municipio estén libres de estos elementos.

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