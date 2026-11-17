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Resumen: Las altas temperaturas encendieron las alertas en Santander. Las autoridades mantienen vigilancia y piden evitar prácticas que puedan generar fuego en zonas de vegetación.

Incendios forestales: 12 municipios de Santander en alerta por la amenaza del fuego

La amenaza de incendios forestales mantiene bajo vigilancia a 12 municipios de Santander, donde las altas temperaturas encendieron las alarmas de los organismos de gestión del riesgo. El llamado a la comunidad es evitar prácticas que puedan iniciar una emergencia en zonas con vegetación.

Según el reporte de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, cuatro localidades están en alerta naranja y ocho permanecen en amarilla. El balance corresponde a condiciones de amenaza, no a un reporte de doce incendios activos.

¿Qué municipios están en alerta por incendios forestales?

Albania, Encino, Gámbita y Málaga integran el grupo en alerta naranja. En amarilla se encuentran Barrancabermeja, Capitanejo, Charalá, Guavatá, Macaravita, Onzaga, Puente Nacional y San Miguel.

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Desde la Sala de Crisis, la entidad mantiene seguimiento a las condiciones de amenaza y comunicación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo. La coordinación busca apoyar las acciones de prevención y respuesta ante posibles emergencias.

¿Cómo prevenir una emergencia?

Las autoridades pidieron evitar las quemas y no encender fogatas en zonas de vegetación. La recomendación se extiende tanto a los habitantes de las poblaciones señaladas como al resto del departamento.

También solicitaron reportar oportunamente las columnas de humo o los conatos de incendio a los organismos de emergencia. El aviso temprano facilita la atención y ayuda a impedir que el fuego se extienda.

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Como antecedente, el 13 de noviembre los organismos de socorro atendieron un incendio forestal en la vereda Ayacucho, en Albania, cerca del límite con Saboyá, Boyacá, en la zona de páramo Iguaque-Merchán.

La prevención de los incendios forestales busca proteger la cobertura vegetal, los ecosistemas y las comunidades frente a posibles afectaciones por la propagación de las llamas.