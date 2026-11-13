Resumen: La Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana dispondrán 317 uniformados en el Atanasio Girardot y 95 en el Cincuentenario para los partidos de Nacional-Once Caldas y Águilas-DIM del 14 de noviembre. Se esperan cerca de 48.000 espectadores y habrá dos Puestos de Mando Unificado.

Medellín se prepara para 48 mil hinchas: así será la seguridad en los dos estadios

La seguridad para los partidos de Atlético Nacional contra Once Caldas y Águilas Doradas frente a Independiente Medellín contará con un dispositivo especial de la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana. Las autoridades proyectan la asistencia de cerca de 48.000 espectadores entre los dos escenarios deportivos.

Los encuentros se disputarán el 14 de noviembre en los estadios Atanasio Girardot y Cincuentenario, respectivamente. La programación oficial de la Dimayor ubica ambos compromisos a las 3:30 de la tarde, dentro de la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2026.

Para los aficionados, la programación queda así: Nacional será local ante Once Caldas en el Atanasio Girardot; Águilas Doradas recibirá al DIM en el Cincuentenario. Ambos partidos tienen el mismo horario, por lo que la presencia de las autoridades se distribuirá entre los dos escenarios.

Para acompañar esa jornada, el operativo contempla presencia de uniformados en los accesos y alrededores de los estadios, así como acompañamiento a las barras. El propósito anunciado es prevenir hechos de violencia, proteger la vida y garantizar el orden público durante los dos partidos.

Así se distribuirán los policías en los dos estadios

El mayor componente estará en el Atanasio Girardot, con 317 uniformados asignados al encuentro entre Atlético Nacional y Once Caldas. En ese escenario se concentrará una parte del dispositivo que prepararon las autoridades para el desarrollo de los compromisos deportivos.

En el Cincuentenario habrá otros 95 policías para el partido de Águilas Doradas contra Independiente Medellín. La distribución anunciada suma 412 uniformados para los dos estadios, además de la presencia institucional dispuesta por la Secretaría de Seguridad y Convivencia.

El despliegue no se limita al tiempo de juego. La Alcaldía de Medellín informó que el acompañamiento estará previsto antes, durante y después de los partidos, con vigilancia en las zonas cercanas a los escenarios y controles en los puntos de ingreso.

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Dos puestos de mando para coordinar la seguridad

La estrategia incluye dos Puestos de Mando Unificado (PMU), desde los que se coordinará la respuesta de las autoridades. Estos espacios hacen parte de la articulación anunciada para atender el desarrollo de los encuentros en los dos escenarios de Medellín.

Los controles en los accesos, la vigilancia de los alrededores y el acompañamiento a las barras forman parte del mismo dispositivo. Con esas acciones, la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana buscan que la asistencia a los estadios se desarrolle en condiciones de convivencia.

La proyección de 48.000 espectadores corresponde a la suma de los dos partidos. Por eso, el anuncio contempla personal distribuido entre el Atanasio Girardot y el Cincuentenario, y una coordinación para la respuesta institucional durante la jornada futbolera.

Una jornada con partidos en simultáneo

Según la programación oficial de la Dimayor, los dos compromisos de Medellín forman parte del grupo de siete partidos que se jugarán en simultáneo en el cierre de la fase todos contra todos. El Atanasio Girardot recibirá a Nacional y Once Caldas, mientras el Cincuentenario será la sede del duelo entre Águilas y el DIM.

El calendario del organizador confirma así las sedes y la fecha de los encuentros para los que se anunció el operativo. Se trata de dos compromisos distintos, con sus respectivos componentes de vigilancia y con una misma apuesta institucional por la prevención de la violencia alrededor del fútbol.

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La Alcaldía de Medellín reiteró el llamado a los aficionados a vivir el fútbol con pasión, respeto y convivencia. El mensaje acompaña el plan de seguridad dispuesto para que los hinchas puedan asistir a los dos estadios y disfrutar de los partidos sin hechos que alteren el orden público en los dos escenarios deportivos de Medellín.