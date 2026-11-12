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Resumen: La uniformada documentó desde adentro cómo la estructura reclutaba menores y aterrorizaba a los vecinos del suroriente de Bogotá; su información abrió el camino al operativo que acabó con la banda.

Alias Picolino cayó gracias a una mujer policía que se infiltró un año en su banda

Una investigadora de la Policía Nacional se infiltró durante cerca de un año en la banda Los Ingenieros, una de las estructuras criminales señaladas de sembrar terror en el suroriente de Bogotá. Su trabajo fue determinante para la captura de alias Picolino, uno de sus presuntos cabecillas, en medio de la operación Kratos.

La uniformada reunió información sobre los delitos que se le atribuyen al grupo y entregó los datos que permitieron planear el operativo, ejecutado en la madrugada del 28 de octubre y que dejó 172 capturados en ocho localidades de la capital.

En una entrevista con Noticias RCN, la agente relató cómo fue su paso por la organización criminal. «Identificamos inicialmente un uso de menores en la comisión de delitos, y unos delitos con hechos como homicidio, como extorsiones, como torturas», afirmó.

¿Qué encontró la agente infiltrada sobre Los Ingenieros?

De acuerdo con el reporte conocido el 12 de noviembre, la investigadora estableció que la estructura presuntamente utilizaba a menores de edad para cometer actividades delictivas y tenía presencia en sectores de la localidad de Usme como Compostela, Tocaimita, San Isidro y El Refugio.

Según las autoridades, la banda, que habría llegado desde el Chocó, ejercía un control violento sobre los barrios: intimidaba a los residentes con disparos al aire y les exigía pagos para permitirles permanecer en el sector. Su financiación provenía de la venta de estupefacientes al menudeo, la comercialización ilegal de terrenos en zonas informales y cobros arbitrarios por el acceso a servicios públicos.

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Entre los hechos bajo investigación figuran homicidios, torturas, desplazamientos forzados y agresiones físicas contra las víctimas. Las autoridades también indagan denuncias por el uso de sustancias corrosivas para intentar desaparecer cuerpos.

¿Qué delitos le atribuyen a alias Picolino?

A alias Picolino, quien habría delinquido durante más de 15 años, se le señala de coordinar homicidios, extorsiones, torturas y desapariciones. Uno de los casos que más indignación ha causado es el de una mujer a la que presuntamente le mutilaron una mano tras resistirse al despojo de su vivienda.

Ese fue el caso que el presidente Abelardo De la Espriella le recordó al hoy detenido cuando lo encaró después de la captura: «Machito para cortarle la mano a una pobre mujer, para hacer fechorías, matar gente indefensa y ni siquiera tienes el valor de dar la cara. Cobarde. Te va a caer todo el peso de la ley», le dijo.

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Además, se investigan denuncias sobre turistas provenientes de San Andrés que habrían sido secuestrados y desaparecidos, y presuntos casos de tortura y asesinato de campesinos para despojarlos de sus predios.

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¿Cómo fue la captura de alias Picolino en Compostela?

Alias Picolino fue sorprendido en la casa de su pareja sentimental, en el barrio Compostela. Al notar la llegada de los uniformados, habría intentado escapar por un túnel que él mismo construyó y que comunicaba la vivienda con una casa vecina.

«Salía desde su casa, de la pareja sentimental de Picolino, y conectaba con la casa vecina», relató la agente infiltrada sobre el paso subterráneo.

La captura de alias Picolino hizo parte de la operación Kratos, ejecutada por la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría Distrital de Seguridad y la Brigada 13 del Ejército, con participación del Gobierno nacional y de la Alcaldía de Bogotá. Las labores de infiltración como la de esta agente son una de las herramientas de inteligencia de mayor riesgo para la Policía, pues exigen que la uniformada se mantenga dentro de la estructura criminal sin ser descubierta.

El balance oficial del operativo incluyó la captura de 92 personas por concierto para delinquir, 29 por tráfico de estupefacientes, 22 por hurto, 15 por porte ilegal de armas y tres por homicidio. Las autoridades también reportaron la incautación de 11 armas de fuego, tres granadas, drogas, teléfonos celulares y 10,1 millones de pesos en efectivo.

En el mismo operativo fue abatido alias Andresito, señalado por las autoridades como jefe de sicarios de Los Ingenieros, quien habría recibido con disparos a los uniformados. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, anunció que las autoridades seguirán adelantando intervenciones en otros sectores de la ciudad para golpear a las estructuras criminales que aún operan en la capital.

Las autoridades recordaron que la ciudadanía puede denunciar hechos de extorsión y otros delitos ante la Policía Nacional, de manera confidencial. Por ahora, alias Picolino permanece con medida de aseguramiento en la cárcel La Picota, mientras avanza el proceso judicial en su contra. La Fiscalía deberá demostrar ante los jueces los cargos y responsabilidades que le atribuye.