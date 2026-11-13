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Resumen: Lucio Chiquito Caicedo murió a los 110 años. El ingeniero participó en la fundación de EPM, Integral, Sedic, Camacol y la Escuela de Ingeniería de Antioquia. A los 104 años presentó una tesis doctoral sobre el aprovechamiento del agua de los ríos.

Murió Lucio Chiquito: Medellín despide al pionero de EPM que no dejó de estudiar ni a los 104 años

Lucio Chiquito Caicedo murió a los 110 años, dejando una trayectoria ligada a la ingeniería, la creación de empresas y la formación de profesionales en Medellín. El ingeniero civil, nacido en Cali, fue uno de los fundadores de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y participó en el nacimiento de otras instituciones que acompañaron el desarrollo de Antioquia.

La noticia de su fallecimiento se conoció el 13 de noviembre. Su nombre también se hizo conocido fuera del ámbito empresarial por una historia que llamó la atención en 2020: a los 104 años presentó una tesis doctoral ante la Universidad de Manchester, después de décadas de trabajo sobre el aprovechamiento del agua de los ríos.

Su recorrido reunió dos tareas que mantuvo durante buena parte de su vida: impulsar proyectos de ingeniería y seguir investigando. En su caso, la edad no significó abandonar las preguntas sobre los recursos hídricos, la generación de energía y las posibilidades de aplicar las matemáticas a problemas concretos.

Lucio Chiquito y su vínculo con Medellín

Nació el 22 de mayo de 1916 en Cali, pero su formación y una parte central de su carrera estuvieron vinculadas a Medellín. Estudió Ingeniería Civil en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, de la que egresó en 1941.

Más adelante continuó su preparación en el Reino Unido. En 1947 obtuvo una maestría en Ciencia y Tecnología en Manchester, una experiencia académica que antecedió a su participación en empresas y proyectos del sector de la ingeniería en Colombia.

Su relación con EPM se remonta a la fundación de la entidad, en 1955. Su trabajo estuvo asociado al estudio de proyectos hidráulicos y al aprovechamiento del agua y la energía, áreas que ocuparon un lugar constante en su vida profesional.

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Un legado que también pasó por las aulas y las empresas

La trayectoria de Lucio Chiquito no se limitó a los servicios públicos. Fue socio fundador de Integral S. A. y Sedic S. A., firmas de ingeniería, y participó en la creación de Camacol y de la entonces Escuela de Ingeniería de Antioquia, hoy Universidad EIA.

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La Universidad Nacional recordó esa participación empresarial al reseñar los reconocimientos que recibió durante su vida. Su vínculo con la Escuela de Ingeniería de Antioquia, fundada en 1978, sumó a su labor técnica una apuesta por la formación de nuevas generaciones.

En diciembre de 2016, cuando tenía cien años, el Concejo de Medellín le entregó la Orden al Mérito Don Juan del Corral, categoría Oro. El reconocimiento destacó su trayectoria y su contribución a la ciudad, la región y el país desde la ingeniería.

En la reseña de ese homenaje, la Universidad Nacional lo presentó como un egresado que seguía activo como consultor, conferencista y profesor. La distinción reunió así varias facetas de su carrera: la investigación, el trabajo empresarial y la transmisión de conocimientos.

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La tesis que presentó después de cumplir un siglo

En 2020 volvió a llamar la atención por presentar una investigación doctoral a Manchester. El tema era el punto óptimo de utilización del agua de un río, un problema relacionado con la cantidad de agua que puede aprovecharse de manera económicamente viable.

En una entrevista con Blu Radio explicó que llevaba alrededor de tres décadas estudiando esa pregunta. El trabajo tenía aplicaciones para centrales hidroeléctricas y proyectos de irrigación, y buscaba aportar una metodología matemática para analizar el uso del caudal.

La presentación de la tesis, a los 104 años, convirtió su historia en un ejemplo de continuidad en el estudio. Ese episodio se sumó a una carrera que ya incluía empresas, instituciones educativas y proyectos vinculados al desarrollo energético.

Con su muerte, Medellín despide a un ingeniero cuya vida atravesó más de un siglo y cuyo nombre quedó unido a la historia de EPM, a la formación profesional y a la investigación hidráulica en Colombia.