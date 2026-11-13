Imagen de la cámara de vigilancia de Belalcázar, sobre la Autopista Norte. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín.

Resumen: La Secretaría de Movilidad reportó a las 6:29 a. m. paso reducido en la Autopista Norte, sentido norte-sur, a la altura de Belalcázar, por un siniestro vial.

Movilidad reducida en la Autopista Norte a la altura de Belalcázar por un siniestro

La Secretaría de Movilidad de Medellín reportó a las 6:29 a. m. de este viernes 13 de noviembre movilidad reducida en la Autopista Norte, sentido norte-sur, a la altura del sector de Belalcázar, debido a un siniestro sobre la vía.

La autoridad de tránsito difundió el aviso en su cuenta oficial de X y recomendó a los conductores transitar con precaución por este punto del norte de la ciudad.

Segundo aviso de la mañana en la Autopista Norte

El reporte de Belalcázar se suma al que la misma dependencia había emitido a las 5:45 a. m., cuando señaló paso reducido en el mismo corredor y sentido, pero a la altura de la glorieta de la Terminal del Norte, también por un siniestro sobre la vía. Hasta el momento, la Secretaría no ha informado si se trata del mismo incidente ni ha reportado la normalización del paso en alguno de los dos puntos.

La publicación está acompañada de una imagen de la cámara de vigilancia identificada como CCTV Belalcázar, ubicada en la carrera 64C con calle 102, con registro de las 6:28:07 a. m. En la captura se observa una alta congestión de vehículos, en especial de motocicletas, en los carriles que avanzan de norte a sur.

Seguir canal en WhatsApp Medellín Ciudad

Sin balance de personas afectadas

En este segundo reporte, la Secretaría tampoco precisó cuántos vehículos están involucrados, las causas del siniestro ni un balance de personas lesionadas. Tampoco indicó un tiempo estimado para la normalización del paso en el corredor.

La recomendación oficial para quienes circulan por este punto es mantener la precaución. La información corresponde al aviso de las 6:29 a. m., no a una confirmación de las condiciones posteriores de la vía.

Lea también: Siniestro redujo la movilidad en la Autopista Norte, junto a la Terminal del Norte

También te puede interesar: Cierres viales en Medellín desde el 13 de noviembre: Gran Fondito y obras en San Antonio de Prado