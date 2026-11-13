Resumen: Los Días de Respiro reunieron a madres comunitarias, FAMI y sustitutas del ICBF en una jornada de descanso y bienestar en Copacabana. Aquí le contamos cómo fue.

Un día solo para ellas: 2 mil cuidadoras y madres comunitarias de Medellín pararon para descansar

2 mil cuidadoras y madres comunitarias de Medellín se tomaron un día para ellas. Mujeres cuidadoras y madres comunitarias, FAMI y sustitutas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) participaron en una jornada de actividades culturales, recreativas y de esparcimiento, impulsada por la Alcaldía de Medellín para reconocer y dignificar su labor.

El encuentro se realizó en el Parque Comfama de Copacabana, donde las asistentes encontraron espacios de descanso, recreación y bienestar pensados para cuidar también su salud física y mental.

Los Días de Respiro, un espacio para quienes cuidan

La jornada hace parte de los Días de Respiro, una iniciativa liderada por la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín. Su objetivo es reconocer el aporte de las participantes al cuidado de la primera infancia y recordar que quienes dedican buena parte de su vida al bienestar de otras personas también tienen derecho al descanso y al tiempo propio.

Durante el día, las cuidadoras compartieron entre música, baile y actividades de recreación, lejos de la rutina diaria que implica atender a niñas y niños en sus comunidades.

Entre las participantes hubo madres comunitarias, madres FAMI (Familia, Mujer e Infancia) y madres sustitutas, tres figuras del ICBF que atienden a niñas, niños y familias en sus propios hogares y comunidades. Su labor, muchas veces silenciosa, sostiene la atención de la primera infancia en buena parte de la ciudad.

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Las madres comunitarias, FAMI y sustitutas cumplen una tarea fundamental en los barrios y veredas: acompañan la crianza, la alimentación y el desarrollo de la primera infancia. Por eso, el reconocimiento no se limita a una jornada, sino que hace parte de una estrategia más amplia de la ciudad alrededor del cuidado.

El Sistema Distrital de Cuidado, el respaldo de fondo

Estas acciones se desarrollaron en el marco del Sistema Distrital de Cuidado, adoptado recientemente por Medellín. Se trata de uno de los principales avances de la ciudad para reconocer el valor social y económico del cuidado y para promover una distribución más equitativa de estas responsabilidades.

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A través de esta apuesta, más de 1.600 madres comunitarias han recibido incentivos económicos como reconocimiento a su labor, lo que fortalece su bienestar y su autonomía.

Con la adopción del sistema, la Alcaldía de Medellín busca ir más allá de las jornadas de reconocimiento y garantizar que el cuidado sea una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, las comunidades y el sector privado.

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Descanso, bienestar y reconocimiento

El mensaje de la jornada, que se vio en la tarima y en el telón del evento, fue «El cuidado abraza la vida». Con esa idea, las cuidadoras pudieron desconectarse por unas horas de sus responsabilidades y compartir con otras mujeres que viven la misma labor.

Quienes asistieron pudieron descansar, bailar y compartir con otras mujeres que cumplen la misma labor, un espacio que, según la Alcaldía de Medellín, también ayuda a fortalecer los lazos entre ellas y a reconocer que su trabajo importa para toda la ciudad.

La Alcaldía de Medellín resalta que el descanso de las cuidadoras es parte del cuidado de toda la comunidad: cuando ellas están bien, también lo están los niños y las familias que dependen de su trabajo diario.

Con jornadas como esta, la ciudad apunta a que el cuidado deje de ser una carga que recae casi siempre sobre las mujeres y se convierta en una tarea que se comparta, se valore y se respalde desde lo público y lo privado.