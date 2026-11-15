Foto: Instagram Sebastián Viera

Resumen: Sebastián Viera se despidió de Junior de Barranquilla después de que el club anunciara el fin de su vínculo contractual el 14 de noviembre. El uruguayo agradeció a directivos, jugadores, trabajadores e hinchas, defendió la entrega de su cuerpo técnico y reconoció la exigencia de resultados en el fútbol profesional.

Sebastián Viera se despidió de Junior de Barranquilla con un mensaje en el que agradeció a los directivos, a los jugadores, a los trabajadores del club y a la hinchada, después de finalizar su etapa como entrenador del equipo profesional. El uruguayo publicó el texto en su cuenta de Instagram y lo firmó junto a los integrantes de su cuerpo técnico.

La despedida se conoció tras el anuncio del conjunto rojiblanco, que este sábado 14 de noviembre informó la terminación del vínculo contractual con Viera y sus colaboradores. El exarquero había asumido la dirección técnica en septiembre, luego de la salida de Alfredo Arias, con la tarea de recuperar a un equipo que atravesaba dificultades deportivas.

«Hoy termina una etapa importante para nosotros y para mi carrera», escribió el entrenador al comienzo de su publicación. Desde las primeras líneas, su mensaje se concentró en el agradecimiento por la oportunidad de dirigir al club y en el balance que hace su grupo de trabajo del tiempo compartido en Barranquilla.

El mensaje de Sebastián Viera tras salir de Junior

Viera agradeció a los directivos «por la oportunidad y la confianza de permitirnos asumir este desafío». A continuación, defendió la forma en que él y sus colaboradores afrontaron la responsabilidad de conducir al plantel profesional en un momento de exigencia.

«Nos vamos con la tranquilidad de haber trabajado con honestidad, profesionalismo y dedicación absoluta», afirmó. El técnico señaló que desde el primer día aportaron sus ideas y su metodología, y que comprometieron lo mejor de cada integrante del cuerpo técnico para intentar sacar adelante al equipo.

En ese balance no presentó la salida como una ruptura con la institución. Por el contrario, reconoció las condiciones de una actividad en la que los resultados tienen un peso determinante sobre la continuidad de los proyectos deportivos.

«Entendemos que el fútbol de alta competencia exige resultados y respetamos las decisiones que forman parte de esta profesión», expresó. Agregó que se marcha con la certeza de la entrega realizada y con la convicción de que siempre buscaron lo mejor para Junior.

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Agradecimiento a la hinchada y al plantel

El mensaje también tuvo un espacio para quienes acompañaron el trabajo cotidiano del equipo. Viera mencionó a los jugadores y a los trabajadores del club, y dedicó un agradecimiento especial a la afición rojiblanca por su respaldo durante esta etapa.

El uruguayo aseguró que él y sus colaboradores se llevan aprendizajes, experiencias y el orgullo de haberlo intentado todo por los colores de Junior. Su vínculo afectivo con el conjunto barranquillero quedó reflejado en una frase en la que aseguró que esos colores siempre ocuparán un lugar especial en su vida.

La despedida tiene un significado particular por la historia de Viera en la institución. Antes de regresar como entrenador, construyó una extensa trayectoria como arquero y se convirtió en uno de los referentes del club. Esta vez, el cierre corresponde a su paso por el banquillo y al del cuerpo técnico que lo acompañó.

Foto: Instagram Sebastián Viera

Un ciclo que termina después de la eliminación

Junior cerró su participación en la Liga BetPlay 2026-II sin conseguir la clasificación a los cuadrangulares semifinales. El regreso del uruguayo a la institución, ahora como técnico, no alcanzó para revertir el panorama del equipo en el campeonato.

En su comunicado de salida, el club también expresó agradecimiento a Viera y a sus colaboradores por la disposición, el compromiso y la dedicación demostrados durante su permanencia. La institución les deseó lo mejor para los desafíos que emprendan en adelante, tanto en el ámbito profesional como personal.

Por su parte, Viera cerró su publicación sin anunciar un nuevo destino ni detallar un próximo proyecto. Su última reflexión estuvo dirigida al afecto que conserva por Junior, más allá de la finalización de esta etapa laboral.

«Las etapas terminan, pero el respeto, el cariño, el agradecimiento y las ganas permanecerán», escribió antes de rematar con un «Gracias Junior, y éxitos en lo que viene». La firma, «Sebastián Viera y Cuerpo Técnico», dejó claro que la despedida también recoge el sentir del grupo que trabajó a su lado.

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