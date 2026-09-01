¡El ídolo regresa al banquillo! Sebastián Viera es el nuevo director técnico del Junior de Barranquilla

¡Sebastián Viera después de colgar los guantes y se pone el buzo de entrenador! El ídolo de Junior ahora dirigirá a su equipo. Foto: Tomada de Instagram @sebavierareal

Resumen: El exarquero uruguayo asume el mando del equipo rojiblanco en reemplazo de su compatriota Alfredo Arias. Tendrá el gran reto de enderezar el rumbo en el Torneo Finalización tras un inicio crítico de campeonato.

Minuto30.com .- El Junior de Barranquilla dio un golpe de opinión y apeló a la nostalgia este martes al confirmar el regreso de una de sus máximas leyendas. El uruguayo Sebastián Viera, quien forjó un legado imborrable defendiendo el arco tiburón, fue oficializado como el nuevo director técnico del equipo profesional.

Viera llega para asumir las riendas y reemplazar a su compatriota Alfredo Arias, quien dejó el cargo tras un arranque de semestre sumamente irregular. Bajo el mando de Arias, el conjunto rojiblanco solo logró sumar 2 puntos de 15 posibles en el inicio del Torneo Finalización, una crisis de resultados que precipitó la decisión de la junta directiva.

De eterno capitán a estratega

El comunicado oficial emitido por el club celebró por todo lo alto el regreso de su ídolo, destacando el liderazgo, el sentido de pertenencia y la profunda conexión que el exportero mantiene con la afición barranquillera.

«Viera regresa a la institución para asumir un nuevo desafío, esta vez desde el banquillo, después de haber construido una historia imborrable como jugador y capitán del equipo», señaló el Departamento de Comunicaciones del Junior.

Los números del uruguayo con la camiseta rojiblanca respaldan su estatus de leyenda: con 638 partidos disputados y 7 títulos conquistados, Viera ostenta el récord absoluto de ser el jugador con más apariciones oficiales y más campeonatos levantados en toda la historia de la institución.

El nuevo cuerpo técnico tiburón

Para este debut en la raya técnica, Sebastián Viera estará respaldado por un equipo de trabajo definido por el club. Como su mano derecha y asistente técnico estará Mario Roberto Viera, mientras que la preparación física quedará a cargo de Ramón Vásquez, un viejo conocido de la casa que ya había integrado el cuerpo técnico del cuadro rojiblanco en la temporada 2010.

Con el respaldo unánime de la hinchada y el peso de su historia, el ahora director técnico inicia su era con la urgencia inmediata de sumar victorias y devolverle el protagonismo al Junior en el fútbol profesional colombiano.