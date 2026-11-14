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Resumen: Toros del Valle y Paisas juegan la final de la Liga Señal Colombia de Baloncesto al mejor de cinco partidos, desde el miércoles 18 de noviembre en Cali.

¡Definido el calendario! Toros del Valle y Paisas abren la final del baloncesto profesional el miércoles

Ya hay fechas para conocer al nuevo campeón del baloncesto profesional colombiano. La División Profesional de Baloncesto (DPB) oficializó el calendario de la gran final de la Liga Señal Colombia de Baloncesto 2026-II, que disputarán Toros del Valle, el vigente campeón, y Paisas Basketball, el equipo que representa a Medellín y a Antioquia.

La serie, que se jugará al mejor de cinco partidos, comenzará este miércoles 18 de noviembre en Cali, la casa de los Toros, y luego se trasladará a Medellín para el tercer compromiso.

El calendario de la final, fecha por fecha

Partido 1: miércoles 18 de noviembre, 8:00 p. m., en Cali.

miércoles 18 de noviembre, 8:00 p. m., en Cali. Partido 2: jueves 19 de noviembre, 8:00 p. m., en Cali.

jueves 19 de noviembre, 8:00 p. m., en Cali. Partido 3: sábado 21 de noviembre, 5:00 p. m., en Medellín.

sábado 21 de noviembre, 5:00 p. m., en Medellín. Partido 4: domingo 22 de noviembre, 5:00 p. m., en Medellín (si es necesario).

domingo 22 de noviembre, 5:00 p. m., en Medellín (si es necesario). Partido 5: martes 24 de noviembre, 8:00 p. m., en Cali (si es necesario).

Los dos primeros juegos se disputarán en Cali, donde Toros del Valle hace de local en el Coliseo Evangelista Mora. La serie se mudará después a Medellín para el tercer partido y, si hace falta, el cuarto. Un eventual quinto y definitivo juego se jugaría el martes 24 de noviembre, de nuevo en Cali. Los partidos de la final se podrán ver por la pantalla de Señal Colombia.

Una final con historia reciente

Será la segunda final consecutiva entre estos dos equipos. En la del primer semestre de 2026, Toros del Valle derrotó a Paisas y conquistó el primer título profesional de su historia, tras seis finales nacionales disputadas. Ahora los caleños, dirigidos por Bernardo Fitz-González, salen a defender la corona.

Paisas, en cambio, llega a su cuarta final consecutiva de la Liga y va por su tercer título. El equipo de Juan Manuel Nardini ha sido el más regular del baloncesto colombiano en los últimos años y quiere recuperar el trono que perdió precisamente ante los vallecaucanos.

Los dos equipos ya se midieron en la fase regular de este semestre y dejaron partidos de pronóstico reservado. En Medellín, Toros ganó el primer duelo 84-79, pero al día siguiente Paisas se impuso 92-90 en un partido que necesitó dos tiempos extra y en el que Giovanni Cordero anotó 34 puntos.

El camino de cada finalista

Toros del Valle fue el mejor equipo de la fase regular, con 11 victorias y una sola derrota, y clasificó directo a las semifinales como líder de la Conferencia B. Allí superó a Piratas de Bogotá en cuatro partidos y selló su segunda final seguida.

Paisas tuvo un camino más largo. Después de pasar el play-in ante Caimanes del Llano, disputó una semifinal de cinco juegos contra Motilones del Norte: perdió el primero 88-85, ganó el segundo 101-57 y el tercero 87-73 en Medellín, cayó en el cuarto 94-78 y cerró la serie 3-2 este martes en Cúcuta con un contundente 93-76. En total, los antioqueños suman 15 victorias y 5 derrotas en el torneo, frente a 14 triunfos y 2 caídas de Toros.

En lo individual, Paisas llega con varios de los mejores jugadores de la Liga: Michael Jackson es el segundo máximo anotador del torneo con 286 puntos, seguido de Giovanni Cordero con 259 y Jamel Artis con 221.

El anuncio del calendario llega en una semana intensa para Paisas, que además disputa en Medellín el cuadrangular de cuartos de final de la Liga Sudamericana de Baloncesto. Los antioqueños enfrentan a Flamengo (viernes), Boca Juniors (sábado) y Brasilia (domingo), todos los partidos en el coliseo de la Universidad de Medellín, por un cupo al Final Four del torneo continental.

En Cali ya están a la venta las boletas para los dos primeros juegos de la serie, que se disputarán en el Coliseo Evangelista Mora. El equipo que gane tres partidos se coronará campeón del segundo semestre del baloncesto profesional colombiano.

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