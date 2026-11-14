¡Duro revés! Brasil perdió 3-2 ante Japón en Singapur y Carlo Ancelotti terminó expulsado

Resumen: Brasil perdió 3-2 contra Japón en un amistoso jugado en Singapur. Los asiáticos se adelantaron 2-0 con goles de Kubo y Nakamura; Vinícius empató con un doblete, pero Sakamoto marcó el gol del triunfo al minuto 91. Carlo Ancelotti y Raphinha terminaron expulsados por las protestas.

Foto: Redes Sociales.

La Selección Brasil volvió a dejar dudas en su proceso con Carlo Ancelotti. Este sábado 14 de noviembre, la «Canarinha» cayó 3-2 ante Japón en un amistoso disputado en el Estadio Nacional de Kallang, en Singapur, ante cerca de 45.000 espectadores. El gol de la derrota llegó en el último suspiro, al minuto 91, por medio de Tatsuhiro Sakamoto, y desató la furia del banco brasileño: Ancelotti y Raphinha terminaron expulsados por las protestas.

El arranque fue una pesadilla para los sudamericanos. Al minuto 15, Takefusa Kubo aprovechó los espacios a la espalda de la defensa adelantada y abrió el marcador con un remate raso al palo corto. Apenas cuatro minutos después, al 19, Keito Nakamura puso el 2-0 tras una combinación por la banda que dejó mal parada a la zaga brasileña. El equipo asiático, dirigido por Hajime Moriyasu, encontró una mina de oro en los desajustes defensivos del pentacampeón del mundo.

El centro del campo brasileño, con Bruno Guimarães, André y Andrey Santos, no logró imponer autoridad ante la presión asiática. Ritsu Doan, capitán de Japón, fue el encargado de descubrir una y otra vez los enormes espacios que dejaba la zaga adelantada de la «Canarinha».

Cuando peor la pasaba Brasil, apareció Vinícius Júnior. El atacante había empezado tímido, con algún regate sin magia, pero despertó a lo grande. Al minuto 34, el delantero del Real Madrid soltó un zurdazo formidable a la escuadra desde el borde del área y descontó con un golazo que transformó el partido. Antes del descanso, los de Ancelotti estuvieron cerca del empate y reclamaron un penalti sobre Raphinha que el árbitro singapurense Jansen Foo no concedió.

En el segundo tiempo, el arquero Zion Suzuki le negó el empate a Raphinha, que siguió en cancha pese a la polémica por sus lesiones y las inquietudes que eso genera en el Barcelona. El capitán brasileño salió al minuto 71, sustituido por Endrick.

Al minuto 75 llegó la reivindicación personal de Vinícius: recibió cerca del vértice del área, superó a su marcador con un movimiento hacia adentro y sacó un disparo lejano que pegó en la base del palo antes de entrar. Era el 2-2 y Brasil soñaba con la remontada. Endrick incluso estrelló un balón en el palo.

Pero el desenlace fue amargo. En el minuto 91, Marlon Gomes perdió un balón en salida ante Takumi Minamino en la mitad de la cancha y, tras un rebote en un defensor, Sakamoto definió con una vaselina sobre el arquero Pedro Morisco para el 3-2 definitivo. La celebración japonesa contrastó con la impotencia brasileña: Ancelotti y Raphinha, ya en el banco, vieron la tarjeta roja al minuto 92 por reclamar airadamente la jugada. Minutos antes, al 87, el árbitro ya había mostrado amarillas a Suzuki, Vinícius y Endrick en un cierre de partido cargado de tensión.

El resultado agudiza las críticas al proceso del entrenador italiano, que llegó a Brasil con la misión de devolverle la grandeza al único pentacampeón mundial, pero que sigue sin encontrar el rumbo. Los medios internacionales recuerdan que Japón ya le había hecho sufrir en los dieciseisavos de final del pasado Mundial, cuando Brasil necesitó un gol agónico de Martinelli para sobrevivir. Además, es la segunda vez consecutiva que los asiáticos superan a la «Canarinha»: en octubre de 2025, en Tokio, Japón logró su primera victoria en la historia frente a Brasil, también por 3-2, remontando un 0-2 en contra.

La titularidad de Raphinha, además, llegaba envuelta en controversia por sus problemas físicos con la selección y la preocupación del Barcelona, que pedía dosificar sus minutos.

Brasil cerrará su año futbolístico el próximo martes en el mismo escenario, cuando enfrente a Singapur. Japón, por su parte, medirá fuerzas con Paraguay en esta fecha FIFA de noviembre.

Lea también: ¡Hay ´Carletto´ para rato! Brasil blinda a Carlo Ancelotti y lo renueva «hasta otro mundial»

También te puede interesar: Francia impone su jerarquía: Brasil cae en Boston ante el poderío de «Les Bleus»