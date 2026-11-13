Colombia venció 1-0 a Chile con autogol de Maripán en su regreso a Cali tras 27 años

Daniel Muñoz celebra el 1-0 de Colombia sobre Chile en el Olímpico Pascual Guerrero.

Resumen: La Selección Colombia venció 1-0 a Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali gracias a un autogol de Guillermo Maripán al minuto 35, tras un centro de Daniel Muñoz. El partido marcó el regreso de la Tricolor a Cali después de 27 años y tuvo fin solidario: la taquilla irá a los damnificados del terremoto del 10 de agosto. La revancha será el martes 17 de noviembre en Santiago.

Minuto30.com .- La Selección Colombia le cumplió a Cali en su regreso al estadio Olímpico Pascual Guerrero después de 27 años: el equipo de Néstor Lorenzo venció 1-0 a Chile este viernes en el primero de los dos amistosos de la fecha FIFA de noviembre.

El único gol de la noche fue un autogol del defensor central chileno Guillermo Maripán, al minuto 35 del primer tiempo. Tras una recuperación en la mitad de la cancha, Luis Javier Suárez abrió hacia la derecha para Daniel Muñoz, que llegó al área rival y sacó un centro rasante; Maripán se atravesó para rechazar y terminó desviando el balón hacia su propia portería, sin reacción para el arquero Lawrence Vigouroux.

Chile, dirigido por Nicolás Córdova, había avisado antes: al minuto 13, Maximiliano Gutiérrez estrelló un cobro de tiro libre en el travesaño del arco defendido por Camilo Vargas. Después del tanto en contra, Colombia manejó el compromiso con la posesión del balón y la solidez defensiva liderada por Dávinson Sánchez.

Fiesta en el Pascual con causa solidaria

El regreso de la Tricolor a Cali tenía un propósito especial: la totalidad de la taquilla del partido será destinada a los damnificados del terremoto que sacudió el suroccidente del país el pasado 10 de agosto. La iniciativa nació de la Federación Colombiana de Fútbol con el respaldo de la Alcaldía de Cali, y la hinchada respondió con una fiesta en las tribunas, que se erizaron al entonar el himno nacional.

En la segunda parte, Lorenzo le dio rodaje a caras nuevas: debutó con la selección absoluta el lateral Juan David Arizala e ingresaron jóvenes como Óscar Perea, Yáser Asprilla y Matías Orozco. Jhon Arias estuvo cerca de ampliar la ventaja con un tiro libre al minuto 63 que pasó rozando el arco, y Vargas respondió con seguridad ante un remate de Gabriel Suazo. En la adición, Juan Manuel Rengifo para los locales y Lucas Cepeda para los visitantes tuvieron opciones claras, pero el 1-0 no se movió más.

Con este triunfo, Colombia cierra su año en casa y ahora viajará a territorio austral para la revancha ante Chile, el próximo martes 17 de noviembre en Santiago, partido con el que la Tricolor bajará el telón de su actividad en 2026.

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