Resumen: Abelardo De La Espriella lanzó un ultimátum a las disidencias de las Farc en Tolima: tendrán 10 días para entregarse o enfrentar operaciones militares.

¡Última advertencia! De La Espriella dio 10 días a las disidencias que azotan Tolima para entregarse

El presidente electo Abelardo De La Espriella lanzó un ultimátum a las disidencias de las Farc que delinquen en el departamento del Tolima y les dio un plazo de 10 días para entregarse a la justicia.

El anuncio fue realizado durante un evento en Ibagué, donde aseguró que, si los integrantes de estas estructuras armadas no se someten, las Fuerzas Militares y la Policía actuarán dentro del marco de la ley para neutralizarlos.

Durante su intervención, el mandatario electo envió un mensaje directo a los grupos ilegales que, según las autoridades, mantienen afectado el orden público en esa región del país.

Además, mencionó por sus ‘alias’ a varios de los presuntos cabecillas de las estructuras asociadas a la facción de alias ‘Iván Mordisco’, entre ellos ‘Chapolo’, ‘Bleiner’ o ‘El Viejo’, ‘El Enfermero’ y ‘Piolín’, señalados de participar en delitos como extorsión, narcotráfico y otras actividades criminales.

El ultimátum también incluyó advertencias para integrantes de otras organizaciones armadas y para delincuentes que, de acuerdo con el presidente electo, continúan coordinando actividades ilícitas desde centros penitenciarios.

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En ese sentido, anunció que algunos de ellos serán trasladados el próximo 8 de agosto a cárceles de máxima seguridad con mayores restricciones para impedir que sigan delinquiendo desde prisión.

Durante el mismo pronunciamiento, De La Espriella aseguró que su gobierno mantendrá una presencia permanente en las regiones y afirmó que el Tolima será una prioridad en materia de seguridad.

Tras el anuncio, la gobernadora Adriana Magali Matiz respaldó las medidas y señaló que el ultimátum fortalece la estrategia para enfrentar a los grupos armados ilegales que operan en el departamento. Asimismo, destacó el inicio de nuevas acciones contra la minería ilegal y las estructuras criminales que afectan a los municipios tolimenses.

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