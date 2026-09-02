Resumen: Digno Palomino, cabecilla de 'Los Pepes', solicitó al Gobierno establecer una ruta de sometimiento a la justicia, prometiendo cese de violencia en Barranquilla.

Cabecilla de ‘Los Pepes’ envía propuesta al Gobierno De La Espriella para someterse

En un nuevo capítulo dentro del escenario judicial del Atlántico, Digno Palomino, líder de la banda delictiva ‘Los Pepes’, remitió una misiva formal dirigida al presidente Abelardo De La Espriella y al ministro de Justicia, Iván Cancino.

En el documento se formaliza la intención de avanzar hacia un proceso de sometimiento a las leyes colombianas, solicitando al Ejecutivo la definición clara de las directrices y los parámetros normativos bajo los cuales se desarrollaría dicho trámite.

La solicitud, fechada el 1 de septiembre de 2026, abarca igualmente a Aldair Montenegro, conocido con el alias de ‘Gomelo’ y vinculado a la misma cúpula criminal.

Según lo manifestado por la jurista Angélica Martínez, representante legal de los procesados, la iniciativa contempla el compromiso expreso de comparecer ante los estrados judiciales, esclarecer hechos delictivos, colaborar de forma directa con la justicia y otorgar garantías de reparación integral a las víctimas afectadas por su accionar en la región Caribe.

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Adicionalmente, la defensa argumentó que la propuesta incluye el cese unilateral de todas las actuaciones violentas por parte del grupo armado en el departamento del Atlántico, con especial foco en la ciudad de Barranquilla.

Este compromiso involucra la suspensión de actividades ilícitas recurrentes de ‘Los Pepes’, tales como el cobro de extorsiones a comerciantes y los enfrentamientos armados que han alterado el orden público en el territorio.

La comunicación surge de manera paralela a los anuncios del Gobierno Nacional referentes a la implementación de la Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (Remas), estrategia articulada entre la Armada Nacional y el Inpec para aislar en alta mar a jefes penitenciarios y frenar la emisión de órdenes delictivas desde los penales.

Pese a que en julio pasado los implicados ya habían mostrado intención de entregarse tras directrices del mandatario, esta carta busca fijar de forma definitiva la ruta jurídica para concretar la iniciativa.

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