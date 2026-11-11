¡Golpe al narcotráfico! Ejército incautó 1,7 toneladas de marihuana en Santander de Quilichao, Cauca

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Resumen: Tropas de la Brigada 29 del Ejército interceptaron un furgón en Santander de Quilichao, Cauca, y hallaron 1.700 kilogramos de marihuana prensada. Un hombre fue capturado en flagrancia. El Ejército estima una afectación superior a 425 millones de pesos a la Estructura Dagoberto Ramos Ortiz.
Minuto30.com .- Un nuevo golpe contra el narcotráfico se registró en el norte del Cauca. El Ejército Nacional informó la incautación de 1,7 toneladas de marihuana en Santander de Quilichao, en una operación que dejó una persona capturada en flagrancia.
Intentó huir de un puesto de control
Según el reporte oficial, tropas de la Brigada 29, de la Tercera División del Ejército, adelantaban un puesto de control cuando el conductor de un furgón desatendió la señal de pare e intentó huir.
La reacción inmediata de los soldados permitió interceptar el vehículo y capturar en flagrancia a un hombre.
1.700 kilos de marihuana prensada
En el automotor fueron hallados 1.700 kilogramos de marihuana prensada que, según información preliminar, tendrían como destino mercados ilegales de Centroamérica, Europa y Estados Unidos.
Millonario golpe a las finanzas ilegales
De acuerdo con el Ejército, este resultado representa una afectación estimada en más de 425 millones de pesos a las finanzas de la Estructura Dagoberto Ramos Ortiz y reduce los recursos destinados al sostenimiento de sus actividades ilícitas.
El capturado, el estupefaciente y el vehículo fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
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