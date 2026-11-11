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    • ¡Golpe al narcotráfico! Ejército incautó 1,7 toneladas de marihuana en Santander de Quilichao, Cauca

    Tropas de la Brigada 29 interceptaron un furgón con 1.700 kilogramos de marihuana prensada en Santander de Quilichao, Cauca. Hay un capturado en flagrancia

    Publicado por: SoloDuque

    Paquetes de marihuana incautados por el Ejército en Santander de Quilichao, Cauca
    Foto: Redes Sociales
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    ¡Golpe al narcotráfico! Ejército incautó 1,7 toneladas de marihuana en Santander de Quilichao, Cauca

    Resumen: Tropas de la Brigada 29 del Ejército interceptaron un furgón en Santander de Quilichao, Cauca, y hallaron 1.700 kilogramos de marihuana prensada. Un hombre fue capturado en flagrancia. El Ejército estima una afectación superior a 425 millones de pesos a la Estructura Dagoberto Ramos Ortiz.

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    Minuto30.com .- Un nuevo golpe contra el narcotráfico se registró en el norte del Cauca. El Ejército Nacional informó la incautación de 1,7 toneladas de marihuana en Santander de Quilichao, en una operación que dejó una persona capturada en flagrancia.

    Paquetes de marihuana incautados por el Ejército en Santander de Quilichao, Cauca
    Foto: Redes Sociales

    Intentó huir de un puesto de control

    Según el reporte oficial, tropas de la Brigada 29, de la Tercera División del Ejército, adelantaban un puesto de control cuando el conductor de un furgón desatendió la señal de pare e intentó huir.

    La reacción inmediata de los soldados permitió interceptar el vehículo y capturar en flagrancia a un hombre.

    1.700 kilos de marihuana prensada

    En el automotor fueron hallados 1.700 kilogramos de marihuana prensada que, según información preliminar, tendrían como destino mercados ilegales de Centroamérica, Europa y Estados Unidos.

    Millonario golpe a las finanzas ilegales

    De acuerdo con el Ejército, este resultado representa una afectación estimada en más de 425 millones de pesos a las finanzas de la Estructura Dagoberto Ramos Ortiz y reduce los recursos destinados al sostenimiento de sus actividades ilícitas.

    El capturado, el estupefaciente y el vehículo fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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