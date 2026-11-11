Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella revocó la designación de Camilo Noguera Pardo como director del ICANH y ordenó la salida inmediata del director encargado, Javier Estrada, por cambios al manual de funciones hechos sin conocimiento de la ministra de Cultura.

«En el Gobierno del Tigre no se acomodan cargos»: De La Espriella revocó al director del ICANH

Bogotá, 11 de noviembre de 2026. El presidente Abelardo De La Espriella revocó este martes la designación de Camilo Noguera Pardo como director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y dispuso la salida inmediata de Javier Estrada, quien se desempeñaba como director encargado de la entidad, informó la Presidencia de la República en un comunicado.

Según el comunicado, la decisión se tomó tras conocerse modificaciones al manual de funciones del instituto que, de acuerdo con lo señalado por el mandatario, fueron adelantadas sin el conocimiento de la ministra de Cultura.

«¡En el Gobierno del Tigre no se modifican los manuales de funciones para favorecer personas o acomodar cargos!», advirtió el presidente, al reiterar que estas actuaciones son incompatibles con las directrices de su administración.

El Jefe de Estado fue enfático en señalar que la autonomía administrativa del ICANH, entidad adscrita al Ministerio de Cultura, no autoriza la modificación de requisitos para favorecer nombramientos particulares ni permite desconocer las responsabilidades institucionales.

Los cambios exprés que antecedieron la decisión

El antecedente inmediato lo había revelado la revista Cambio en su edición del pasado domingo 8 de noviembre: una serie de modificaciones exprés en el manual de funciones del ICANH, hechas a contrarreloj, abrieron la puerta a perfiles profesionales que antes no cumplían los requisitos para ocupar cargos directivos en la entidad encargada de la investigación antropológica, arqueológica e histórica del país.

Según esa investigación, la secuencia comenzó el 2 de octubre, cuando el entonces director encargado, Javier Estrada, firmó la Resolución 1589, con la que se modificó el manual. La nueva versión amplió las profesiones admitidas para ocupar varios cargos directivos e incluyó Derecho, Administración y Economía en áreas que hasta entonces exigían formación en disciplinas como antropología, historia, filosofía o sociología. Con el manual anterior, aprobado en noviembre de 2025, Derecho no estaba entre las áreas de formación admitidas.

Dos días después de la publicación de la revelación, el presidente ordenó las salidas de los dos altos funcionarios. A través de sus redes sociales, el jefe de Estado reconoció que los cambios se habrían realizado para dar luz verde a la llegada de la nueva cúpula de la entidad.

La Presidencia sostuvo que la decisión presidencial responde a la determinación de garantizar que los procesos de designación de funcionarios públicos se desarrollen bajo criterios de legalidad, transparencia y respeto por la estructura institucional. El mandatario afirmó que ningún servidor público puede actuar por encima de las reglas ni adoptar decisiones de esta naturaleza sin atender los procedimientos y las responsabilidades correspondientes.

En el mismo comunicado, el Gobierno Nacional reafirmó que el cumplimiento de la ley, los manuales de funciones y las disposiciones administrativas constituye una obligación para todos los integrantes de la administración pública. La Presidencia ratificó su compromiso de preservar la integridad de las instituciones, garantizar el respeto por los procedimientos de nombramiento y fortalecer la confianza de los colombianos en la gestión del Estado.

Una semana de salidas en entidades del Estado

La del ICANH no es la primera salida abrupta de un director de entidad ordenada por De La Espriella en los últimos días: el lunes, el presidente dejó insubsistente a Elizabeth Blandón de la dirección del Icfes.

El ICANH es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Cultura, y la máxima autoridad en materia de patrimonio arqueológico de la Nación. Entre sus funciones está acompañar los hallazgos en grandes obras, como las más de 280 mil piezas arqueológicas descubiertas en las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Por ahora, la Presidencia no ha anunciado quién asumirá la dirección del instituto tras la revocatoria de Noguera Pardo y la salida de Estrada.