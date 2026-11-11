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    Hombres armados habrían secuestrado a la primera dama de Uribia, capital indígena de Colombia

    Hombres armados habrían secuestrado a la primera dama de Uribia, La Guajira, en inmediaciones de un gimnasio; las autoridades ya adelantan cierres de vías.

    Publicado por: SoloDuque

    Hombres armados habrían secuestrado a la primera dama de Uribia, capital indígena de Colombia
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    Hombres armados habrían secuestrado a la primera dama de Uribia, capital indígena de Colombia

    Resumen: Hombres fuertemente armados habrían secuestrado este miércoles a la primera dama de Uribia, La Guajira, en inmediaciones de un gimnasio. Las autoridades adelantan cierre de vías para dar con su paradero.

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    En la mañana de este miércoles 11 de noviembre, hombres fuertemente armados habrían secuestrado a la primera dama de Uribia, municipio del departamento de La Guajira, de acuerdo con versiones preliminares que circulan en esa región del país.

    El hecho se habría registrado en inmediaciones de un gimnasio del casco urbano, al que la víctima habría llegado en horas de la mañana. Según los primeros reportes, los sujetos llegaron al sitio en un vehículo blanco y se la llevaron con rumbo desconocido.

    Tras conocerse el reporte, las autoridades adelantan un cierre de vías en la zona con el fin de ubicar el automóvil y dar con el paradero de la mujer. Hasta el momento se desconocen los móviles del hecho y el grupo que estaría detrás del plagio.

    Panorámica de Uribia, La Guajira

    Foto: Redes Sociales

    Una región golpeada por la ola de secuestros

    Uribia, conocida como la capital indígena de Colombia, está ubicada en la Alta Guajira, en la frontera con Venezuela, y es gobernada por el alcalde Jaime Luis Buitrago García.

    La región atraviesa un momento de tensión por cuenta de los secuestros y la presencia de grupos armados ilegales. En agosto pasado, los grupos Gaula del Ejército y de la Policía mantenían abiertas las investigaciones sobre tres casos de secuestro en el departamento, dos de ellos en Maicao y uno en Uribia, mientras el mandatario local le pedía al Gobierno nacional un consejo de seguridad extraordinario, según informaron medios locales.

    Justamente este martes se conoció que David Rodríguez Gómez, un líder social de Uribia, regresó con su familia tras 72 días de cautiverio, y que en un operativo militar contra presuntos integrantes del ELN fue liberado un supervisor de seguridad que también permanecía en poder de sus captores.

    Hasta el momento las autoridades no han entregado un balance oficial sobre el nuevo hecho. Noticia en desarrollo.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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