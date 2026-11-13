Se confirma la llegada de Pochettino al Manchester United: se despide de US Soccer «con lágrimas»

Resumen: Mauricio Pochettino dejará la selección de Estados Unidos para dirigir al Manchester United, según confirmó US Soccer este 13 de noviembre. Dirigirá a EE. UU. ante Haití el 14 y el 17 de noviembre y asumirá en Old Trafford el 18. En su despedida se mostró emocionado y contuvo el llanto.

Mauricio Pochettino dejará la selección de Estados Unidos para dirigir al Manchester United. La federación estadounidense confirmó este viernes 13 de noviembre que el técnico argentino se marchará una vez termine el actual compromiso de la selección, y el club inglés lo oficializó como su nuevo entrenador.

Según el comunicado de US Soccer, Pochettino y su cuerpo técnico dirigirán a Estados Unidos en los dos partidos de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf contra Haití, el 14 y el 17 de noviembre. En Instagram, US Soccer y la cuenta @usmnt difundieron el anuncio de la salida de Pochettino para dirigir al United. Medios como AP y ESPN reportan que asumirá el cargo en Old Trafford el 18 de noviembre, con un contrato de dos años y medio, y que el United activó la cláusula de rescisión de unos 10 millones de dólares pactada con la federación.

Una despedida con lágrimas

En rueda de prensa, Pochettino se mostró emocionado y contuvo el llanto al hablar de su salida. Calificó la decisión como una de las más difíciles de su carrera y agradeció la confianza de la federación: «Es una decisión muy difícil, pero tenemos que seguir adelante», dijo, según reportó USA Today.

La federación respondió con un homenaje en sus redes sociales. En Instagram, @ussoccer publicó: «Una base y un estándar sobre los que seguiremos construyendo», junto a un mensaje de su director ejecutivo, JT Batson. La cuenta de la selección masculina, @usmnt, compartió un mensaje de agradecimiento de Pochettino con el texto «Siempre un lugar especial en nuestros corazones».

Su paso por Estados Unidos

Pochettino asumió la selección estadounidense en septiembre de 2024 y cerró su ciclo con 21 victorias, 12 derrotas y 2 empates en 35 partidos. Llegó a la final de la Copa Oro 2025 y clasificó a Estados Unidos a los octavos de final del Mundial 2026, disputado en casa. Según US Soccer, fue el técnico con más victorias mundialistas en la historia de la selección masculina.

US Soccer informó además que iniciará de inmediato la búsqueda de su reemplazo, en la que participará la técnica de la selección femenina, Emma Hayes. De acuerdo con ESPN, Steve Cherundolo dirigirá la concentración de diciembre.

El United atraviesa un mal momento: ocupa puestos de descenso tras diez jornadas de la Premier League. Un día antes se había reportado que Manchester United despidió a Michael Carrick y Pochettino quedaba a un paso de ser su nuevo técnico.

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