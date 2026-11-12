Manchester United despide a Michael Carrick y Pochettino queda a un paso de ser su nuevo técnico

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Resumen: El Manchester United despidió a Michael Carrick tras un arranque de temporada con una sola victoria en diez partidos de liga y el equipo en zona de descenso. Mauricio Pochettino, técnico de Estados Unidos, tiene un acuerdo en camino para reemplazarlo, aunque el club aún no lo ha oficializado.

El Manchester United despidió este jueves a Michael Carrick como entrenador del primer equipo, tras el peor arranque de temporada del club en la Premier League en cuatro décadas, y todo apunta a que Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos, será su reemplazo.

La decisión se conoció después de una semana de rumores. Según el comunicado oficial, el club llegó a «la difícil conclusión de que es necesario un cambio para alcanzar nuestras ambiciones», y agradeció a Carrick con un mensaje de despedida: «Michael es, y siempre será, una leyenda del Manchester United». La entidad añadió que tiene la intención de nombrar a un sucesor permanente lo antes posible, sin mencionar nombres.

Un arranque de temporada para el olvido

El equipo de Old Trafford ocupa el puesto 18 de la Premier League, en zona de descenso, con apenas una victoria en sus primeros diez partidos de liga, según informó CNN. En todas las competiciones suma solo tres triunfos en lo que va de campaña. El último partido de Carrick en el banquillo fue el empate 4-4 contra el Aston Villa, un encuentro en el que los Diablos Rojos remontaron dos veces una desventaja de dos goles para rescatar un punto en los minutos finales.

Pocos días antes, el United había superado a la Roma en la Liga de Campeones con una remontada de 3-2 después de ir perdiendo 2-0. Aun así, la directiva consideró que esos resultados no cambiaban la tendencia: la derrota 3-0 en casa ante el Bournemouth y el 2-0 en el campo del Chelsea habían dejado dudas sobre el rumbo del equipo. Medios británicos como The Guardian y la BBC señalan que la dirigencia vio la posición en la tabla como inaceptable.

El ambiente interno tampoco ayudó. Durante el torneo hubo cuestionamientos públicos del capitán Bruno Fernandes a la estrategia del técnico después de la derrota 4-1 frente al Como, y el rechazo de buena parte de la afición hacia varios jugadores.

Cómo se tomó la decisión

De acuerdo con The Guardian, la salida de Carrick llegó tras una revisión liderada por el director de fútbol, Jason Wilcox, y una recomendación a Sir Jim Ratcliffe, quien controla la política deportiva. Wilcox y el director ejecutivo, Omar Berrada, viajaron a Mónaco para reunirse con Ratcliffe, y el despido fue luego aprobado en una reunión de la junta con la familia Glazer. Carrick, según ese diario, se presentó a trabajar este jueves por la mañana, como lo había hecho toda la semana.

El técnico inglés, exmediocampista y capitán del club, asumió de forma interina en enero, tras la salida de Rúben Amorim, y logró un giro notable: ganó 12 de los 17 partidos que dirigió y llevó al United a la clasificación a la Liga de Campeones. En mayo fue ratificado de manera permanente, pero esta temporada el rendimiento se desplomó. Con su salida, el United despide a su segundo técnico en un mismo año calendario, algo inédito para el club, según The Guardian.

Pochettino, el elegido

El nombre que toma fuerza es el del argentino Mauricio Pochettino. CNN Sports entiende que hay un acuerdo verbal con el club, mientras que el diario británico habla de un acuerdo marco cuyos detalles finales se esperaba cerrar este mismo jueves. La BBC y la agencia AP también informan de que el fichaje se está ultimando, aunque el club no lo ha anunciado oficialmente.

Pochettino dirigió al Southampton, al Tottenham, al París Saint-Germain y al Chelsea, de donde salió en mayo de 2024, y meses después asumió la selección de Estados Unidos. Su contrato con la federación estadounidense llega hasta el Mundial de 2030 y tiene una cláusula de salida cercana a los 10 millones de dólares, a la que el United deberá sumar el costo de llevarse a su cuerpo técnico.

Calendario inmediato. Según las fuentes citadas, el estratega dirigirá a Estados Unidos en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Haití, el sábado y el martes. Después viajaría a Mánchester, donde la BBC espera que tome el primer entrenamiento el 18 o el 19 de noviembre, antes de la visita del United a Anfield para enfrentar al Liverpool, el primer partido tras el parón de selecciones.

Otros nombres sobre la mesa

The Guardian recuerda que en la lista de la dirigencia también estuvieron Eddie Howe, sin equipo desde que dejó el Newcastle en julio, y el alemán Julian Nagelsmann, la primera opción inicial del director de reclutamiento, Christopher Vivell. Finalmente, el club se inclinó por Pochettino, un viejo anhelo de la directiva inglesa, según medios como The Athletic.

Con el equipo a un punto del 17.º puesto, la prioridad del nuevo técnico será frenar la caída y alejar al United de la zona de descenso. Desde la salida de Sir Alex Ferguson, en 2013, el club ha pasado por una larga lista de entrenadores sin recuperar la regularidad de otros tiempos, y Carrick es uno más en esa cuenta.

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