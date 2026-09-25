Resumen: Mientras se define la sanción final y se agotan las instancias de apelación, este veredicto amenaza con transformar el panorama competitivo, económico y administrativo del equipo más dominante de la Premier League en la última década.

¿Sale de la Premier League? Manchester City es declarado culpable de múltiples infracciones al «fair play» financiero

Minuto30.com .- El Manchester City, vigente multicampeón del fútbol inglés, fue declarado culpable de infringir más de 100 normativas financieras tras una extensa investigación en el Reino Unido. La decisión, revelada por fuentes de la cadena BBC, deja al club expuesto a sanciones sin precedentes en la historia de la liga.

De acuerdo con los reportes sobre este histórico fallo judicial y deportivo, los detalles son los siguientes:

El origen de la sanción: Las acusaciones, que salieron a la luz en febrero de 2023 tras cuatro años de pesquisas, determinaron que el equipo vulneró las reglas del «juego limpio financiero». En total, se le halló responsable de 115 infracciones cometidas durante un extenso periodo de negocios comprendido entre 2009 y 2018.

Ocultamiento de información: El núcleo de la condena radica en que la institución deportiva incumplió sistemáticamente la obligación de proporcionar «información financiera precisa que ofrezca una imagen fiel y justa de su situación económica», vulnerando la transparencia exigida por el torneo.

Consecuencias drásticas en el horizonte: Aunque el castigo definitivo aún no ha sido establecido y la dirigencia del club está en posición de apelar el dictamen, expertos advierten que las medidas punitivas podrían ir desde una severa deducción de puntos hasta la expulsión definitiva de la máxima categoría del fútbol inglés.

Mientras se define la sanción final y se agotan las instancias de apelación, este veredicto amenaza con transformar el panorama competitivo, económico y administrativo del equipo más dominante de la Premier League en la última década.