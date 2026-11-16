Resumen: Las lluvias comienzan en Medellín durante la tarde del 16 de noviembre. Una fotografía tomada desde lo alto de Robledo Pajarito muestra el cielo nublado y una cortina de agua sobre parte de la ciudad.

¡Se avecina el agua! Así se ve Medellín desde lo alto de Robledo Pajarito

Las lluvias comenzaron en Medellín durante la tarde de este lunes 16 de noviembre. En un reporte gráfico desde lo alto de Robledo Pajarito, se observa el cielo cubierto de nubes grises y una cortina de agua sobre parte del paisaje urbano.

Así se ve Medellín desde lo alto de Robledo Pajarito. Foto: Sonia López.

La fotografía enviada esta tarde deja ver el contraste entre los edificios del primer plano y el fondo de la ciudad, donde la lluvia reduce la visibilidad de las montañas y las construcciones.

Así se ve Medellín desde Robledo Pajarito

La panorámica muestra cómo el agua comienza a cubrir parte del valle bajo una amplia capa de nubes. Se trata de un registro visual de las condiciones de esta tarde desde ese punto de la ciudad.

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El reporte corresponde al inicio de las lluvias observado en Medellín. La imagen permite apreciar el ambiente de la tarde, sin establecer mediciones de intensidad ni identificar los barrios sobre los que cae el agua.

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