Resumen: Johana Milena Álvarez Álvarez, de 34 años, está desaparecida desde el 10 de noviembre de 2026 en el barrio El Coco, en Medellín. Vestía sudadera verde, camiseta vino tinto y tenis negros, y tiene una cicatriz en la cabeza en forma de diadema. Quien tenga información puede comunicarse con el Grupo de Desaparecidos del CTI en Medellín, con la Policía o con la línea 123.

¡Urgente! Buscan a Johana Milena Álvarez, mujer de 34 años desaparecida en el barrio El Coco, Medellín

Minuto30.com .- Una mujer de 34 años está desaparecida en Medellín y las autoridades piden la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero.

Se trata de Johana Milena Álvarez Álvarez, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 10 de noviembre de 2026 en el barrio El Coco, en Medellín. Desde entonces se desconoce su ubicación.

¿Cómo es Johana Milena Álvarez?

De acuerdo con el reporte de desaparición, Johana Milena tiene 34 años y, cuando se perdió su rastro, vestía una sudadera verde, una camiseta escotada de color vino tinto y tenis negros adhesivos.

Como seña particular tiene una cicatriz en la cabeza, en forma de diadema.

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Por el tiempo que lleva sin saberse de ella, se pide a quienes viven o transitan por el barrio El Coco y sus alrededores estar atentos y compartir cualquier información que ayude a ubicarla.

¿Dónde reportar información?

Quienes tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse con el Grupo de Desaparecidos de la Sección de Policía Judicial del CTI en Medellín, en la carrera 64 C n.° 67-300, bloque H, piso 4. Las líneas son el (604) 590 3108, extensiones 41665, 41709 y 41825, o el celular 318 532 17 33. También se puede avisar a la Policía Nacional o a la línea de emergencias 123.

Las autoridades recuerdan que ante la desaparición de una persona no hay que esperar 24 horas para reportarla: la denuncia puede hacerse de inmediato.

Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para que Johana Milena regrese a casa. Compartir esta información puede ayudar a llegar a más personas.