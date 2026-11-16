Imagen: EPM.

Resumen: EPM informó que del 16 al 22 de noviembre continúan sin interrupciones programadas los sectores abastecidos por Piedras Blancas. El ahorro del domingo mejoró a 73 litros por hogar en ese sistema, 46 en La Fe y 52 en Riogrande II, todavía por debajo de las metas diarias. La empresa pidió conservar las reservas para los meses más difíciles de El Niño.

EPM confirma otra semana sin cortes programados en Piedras Blancas, pero pide mantener el ahorro de agua

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó este lunes 16 de noviembre que del 16 al 22 de noviembre continúan sin interrupciones programadas del servicio de acueducto los sectores abastecidos por Piedras Blancas. La decisión tiene en cuenta las condiciones actuales de almacenamiento de los embalses y el seguimiento al sistema. La empresa también reportó que el ahorro de agua mejoró el domingo en los tres sistemas, aunque sigue por debajo de las metas.

El reporte deja un avance frente a la jornada anterior y, al mismo tiempo, una tarea pendiente: sostener ese esfuerzo para conservar las reservas. EPM advirtió que, si el ahorro no se mantiene, aumenta la probabilidad de tener que programar interrupciones más adelante, de cara a los meses que identifica como los más difíciles de El Niño, entre diciembre y marzo.

Ahorro de agua: así cerró el domingo en los tres sistemas

En Piedras Blancas, el ahorro promedio llegó a 73 litros por hogar, frente a una meta diaria de 92 litros. El resultado representa 29 litros más que el sábado, cuando se habían registrado 44 litros. Pese al repunte, faltaron 19 litros por hogar para llegar al objetivo de la jornada.

Este sistema abastece las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria, en Medellín. Entre los tres sistemas incluidos en el balance, Piedras Blancas tuvo el mayor ahorro diario por hogar y también el mayor incremento frente al sábado.

En La Fe, también identificado por EPM como La Ayurá, el ahorro fue de 46 litros por hogar. La cifra aumentó 26 litros frente a los 20 del día anterior. Sin embargo, todavía quedó por debajo de la meta de 70 litros diarios, con una diferencia pendiente de 24 litros.

La Fe abastece a La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y el sur de Medellín. Su mejora del domingo también aparece en la gráfica de evolución diaria que acompaña el reporte de la empresa, después de varios días de resultados menores.

Por su parte, Riogrande II registró 52 litros ahorrados por hogar, es decir, 18 litros más que el sábado, cuando el resultado fue de 34. La meta para este sistema es de 70 litros por día, por lo que la diferencia pendiente fue de 18 litros por hogar.

Riogrande II suministra agua a Bello, Copacabana, Girardota y la zona occidental y noroccidental de Medellín. Los datos del domingo muestran una mejora en las tres fuentes de abastecimiento, pero no el cumplimiento de las metas.

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Imagen: EPM. Balance del domingo 15 de noviembre de 2026.

El reto es mantener el ahorro todos los días

La gráfica de EPM presenta, además, la evolución del 8 al 15 de noviembre. Para ese periodo, la empresa reporta un ahorro promedio diario por hogar o local de 48 litros en Piedras Blancas, 25 en La Fe y 32 en Riogrande II. Los tres promedios siguen por debajo de sus objetivos de 92 y 70 litros, respectivamente.

Es importante distinguir las dos mediciones: los 73, 46 y 52 litros corresponden al balance del domingo; los 48, 25 y 32 litros resumen el promedio del periodo mostrado en la gráfica. Ninguna de estas cifras representa el porcentaje de llenado de los embalses: se trata de litros ahorrados.

El mensaje de la empresa insiste en proteger el esfuerzo colectivo. «Si no cambiamos nuestros hábitos ahora, podrían ser necesarias medidas adicionales para proteger el servicio», señala la pieza que acompaña el balance.

Imagen: EPM. Evolución diaria del 8 al 15 de noviembre de 2026.

Una semana más sin interrupciones programadas en Piedras Blancas

En un segundo mensaje de este lunes, EPM confirmó la continuidad del servicio sin interrupciones programadas del 16 al 22 de noviembre para los sectores abastecidos por Piedras Blancas. La empresa señaló que los embalses presentan buenos niveles de almacenamiento, pero insistió en conservar esas reservas para los próximos meses.

La medida anunciada corresponde a ese sistema y a esa semana. No debe interpretarse como una garantía de que no pueda presentarse una novedad operativa por otras causas. EPM indicó que continuará monitoreando las condiciones e informará oportunamente cualquier cambio por sus canales oficiales.

La advertencia sobre posibles interrupciones futuras sigue siendo condicional y depende de la evolución del sistema. Por ahora, el mensaje es mantener el compromiso de ahorro, aprovechar las condiciones actuales y cuidar el agua que se necesitará entre diciembre y marzo.

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