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Resumen: Un operativo en la comuna Popular de Medellín dejó cinco capturados, tres por orden judicial y dos en flagrancia. Entre ellos hay un hombre de 43 años requerido para cumplir condena por hurto y falsedad. Incautaron un revólver con cinco cartuchos y 70 gramos de estupefacientes, recuperaron dos motos y realizaron controles a personas, vehículos y comercios.

Cinco capturados en operativo en la comuna Popular: incautaron un revólver y recuperaron dos motos

Cinco personas fueron capturadas durante una intervención de seguridad en la comuna 1-Popular, en el nororiente de Medellín. El operativo conjunto de la Alcaldía y la Policía Nacional también dejó un revólver incautado, dos motocicletas recuperadas y controles a ciudadanos, vehículos y establecimientos comerciales.

El balance, divulgado este lunes 16 de noviembre, diferencia dos tipos de detención: tres de los capturados eran requeridos mediante orden judicial y otros dos fueron detenidos en flagrancia. Las actividades hicieron parte de los controles territoriales desarrollados por las autoridades en esta zona de la ciudad.

Entre los capturados hay un hombre que debía cumplir una condena

Uno de los procedimientos permitió ubicar a un hombre de 43 años que era solicitado por un juzgado de Medellín para cumplir una condena por hurto calificado y agravado, y falsedad en documento privado. La verificación de sus antecedentes durante las labores de registro permitió establecer el requerimiento judicial.

Ese caso corresponde a una persona con una condena pendiente por cumplir, según el balance conocido. En el resultado general de la intervención, las autoridades reportaron otras dos detenciones mediante orden judicial, además de las dos realizadas en flagrancia.

Las capturas fueron uno de los componentes de un despliegue que también incluyó inspecciones comerciales y controles de movilidad. La Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad participaron en las actividades realizadas en la comuna Popular.

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Un revólver, munición y dos motos recuperadas

Durante los procedimientos fue incautada un arma de fuego tipo revólver con cinco cartuchos. El reporte también registra el decomiso de 70 gramos de estupefacientes y la recuperación de dos motocicletas, como parte de las acciones adelantadas en el sector.

Esos resultados se suman a las verificaciones practicadas a los automotores que circularon por los puntos intervenidos. En total, las autoridades revisaron 117 vehículos, una cifra que corresponde a los controles efectuados y no al número de vehículos recuperados durante la jornada.

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La intervención se concentró en los barrios Popular, Santo Domingo y Villa Guadalupe. Allí participaron uniformados de diferentes especialidades en actividades orientadas a identificar personas requeridas por la justicia, según la información divulgada sobre el operativo.

Revisaron antecedentes de cerca de mil personas

El balance de los controles incluye cerca de 1.000 verificaciones de antecedentes a ciudadanos. Esa revisión permitió contrastar la información de las personas abordadas con los requerimientos de las autoridades, dentro de las labores de registro e identificación en la comuna.

También fueron inspeccionados 14 establecimientos comerciales. Como resultado de esos controles, una actividad comercial fue suspendida temporalmente. La medida hace parte del componente de vigilancia a establecimientos y se reporta por separado de las cinco capturas.

Las autoridades impusieron, además, 37 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia. El balance de movilidad citado sobre la intervención registra otros 39 comparendos de tránsito, que no deben confundirse con las medidas correctivas de convivencia.

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El resultado de la jornada reúne así acciones de distintos frentes: personas requeridas por la justicia, detenciones en flagrancia, revisión de vehículos, recuperación de motocicletas e inspecciones a actividades comerciales. Cada cifra corresponde a un componente del operativo adelantado en el nororiente de Medellín.

En el caso de los capturados, el reporte central es de cinco personas: tres mediante orden judicial y dos en flagrancia. Entre los elementos retirados de circulación figuran el revólver con su munición y los 70 gramos de estupefacientes, mientras que los controles a establecimientos dejaron una suspensión temporal.