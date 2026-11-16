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Resumen: Un incendio estructural afectó varias viviendas en Vallejuelos, noroccidente de Medellín, durante la madrugada del lunes 16 de noviembre, según videos que circulan en redes sociales. Bomberos habrían acudido a controlar las llamas. Aún no hay balance oficial de afectados ni causas.

Un incendio estructural afectó a varias viviendas en el sector de Vallejuelos, en el noroccidente de Medellín, durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre.



Foto: Redes Sociales

De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, unidades de Bomberos Medellín habrían acudido al lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a estructuras vecinas.

Según esas publicaciones, organismos de gestión del riesgo adelantarían la evaluación de los daños y el censo de las familias afectadas.

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Hasta el momento no hay un balance oficial de afectados ni se conocen las causas del incendio.

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