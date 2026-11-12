Fuertes lluvias en el sur del área metropolitana

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El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) mantiene el monitoreo sobre la región al final de la tarde de este jueves 12 de noviembre, cuando fuertes lluvias se registran sobre el sur del área metropolitana.

Los aguaceros llegaron acompañados de una densa nubosidad que cubrió por completo el cielo del valle y se han dejado sentir con fuerza en esa zona.

La lluvia cae en plena hora del regreso a casa, por lo que se recomienda a conductores y peatones desplazarse con precaución: las vías mojadas y la menor visibilidad aumentan el riesgo de accidentes.

Los chubascos llegaron tal como lo anticipaban los pronósticos de la mañana, que preveían lluvias desde media tarde y hacia la noche en el Valle de Aburrá, tras una jornada cálida con temperatura máxima cercana a los 28 grados. El clima en Medellín para este jueves ya anunciaba lluvias en la tarde y la noche.

¿Qué dice el pronóstico para la noche?

En su más reciente pronóstico, emitido a las 5:03 p. m., el SIATA prevé baja probabilidad de precipitación durante la noche de este jueves en el Valle de Aburrá, por lo que las lluvias tenderían a ceder en las próximas horas.

Mientras tanto, las recomendaciones son las de siempre en esta temporada: salir con sombrilla o impermeable, reducir la velocidad en las vías y evitar acercarse a quebradas y cauces, que pueden aumentar su nivel en cuestión de minutos.

Alerta por posibles crecientes súbitas

El boletín del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) de esta mañana advertía sobre la probabilidad de crecientes súbitas en el río Medellín y sus afluentes dentro del Valle de Aburrá, entre ellas las quebradas Alta Vista, La Bermejala, La Iguaná, La Presidenta y la Sabanética.

El instituto pidió especial atención en los municipios de Bello, Caldas, Copacabana, Girardota, Itagüí, La Estrella, Medellín, Sabaneta y Barbosa, todos dentro de la cuenca o cercanos a ella.

El panorama era anunciado: para este jueves, el Ideam esperaba lluvias fuertes en sectores de Antioquia, además de Chocó y el Eje Cafetero, dentro de un patrón de inestabilidad que se mantiene sobre el occidente del país durante esta segunda temporada de lluvias del año.

Temporada de lluvias, con El Niño de fondo

Noviembre hace parte de la segunda temporada de lluvias del año en la región, aunque este año los acumulados podrían quedar por debajo de lo normal por cuenta del fenómeno de El Niño, que ya entró en fase de maduración y cuyos mayores efectos se esperan en los primeros meses de 2027. El Niño traería menos lluvia y más calor en varios departamentos, incluidos sectores de Antioquia.

En lo que va de la temporada, las lluvias han dejado afectaciones puntuales en la ciudad, como la salida de servicio del Metrocable línea J por las descargas eléctricas registradas hace unos días. Las lluvias en Medellín ya habían sacado de servicio el Metrocable línea J.

Las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía a estar atenta a los reportes del SIATA, que monitorea en tiempo real el comportamiento de la lluvia, el nivel de las quebradas y la calidad del aire en todo el Valle de Aburrá.