Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez informó que la quebrada de La Presidenta, en El Poblado, está en nivel rojo y los afluentes Las Palmas y La Iguana en naranja por las lluvias del 5 de noviembre. Movilidad reporta encharcamientos en Premium Plaza y la glorieta de la Minorista y recomienda tomar vías alternas.

Lluvias en Medellín: La Presidenta en nivel rojo y encharcamientos en Premium Plaza y la Minorista

Las lluvias que caen esta tarde sobre Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá tienen en alerta a las autoridades: el alcalde Federico Gutiérrez informó que la quebrada de La Presidenta, en El Poblado, pasó a nivel rojo, mientras los afluentes Las Palmas y La Iguana se mantienen en nivel naranja.

En su reporte de la 1:53 p. m., el mandatario señaló que a esa hora llovía fuertemente en Medellín y en otros municipios del Valle de Aburrá y que ya se presentaban inundaciones en algunas vías.

Lea también: Lluvias llegan al suroriente de Medellín y se prevé que sigan al menos una hora más

¿Qué vías están afectadas por las lluvias?

La Secretaría de Movilidad informó un encharcamiento en la calle 29 con carrera 44, en el sector de Premium Plaza, por lo que recomendó tomar vías alternas mientras se soluciona la novedad.

También se presenta encharcamiento en la glorieta de la Minorista, en sentido norte-sur, por lo que las autoridades llaman a transitar con precaución.

Lea también: Se registran lluvias en Caldas, La Estrella y Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá

¿Cuánto ha llovido esta tarde?

De acuerdo con el reporte, las lluvias continuaban en el Distrito de Medellín con acumulados de hasta 8 milímetros en los últimos minutos. En Envigado e Itagüí se registraban acumulados de hasta 3 milímetros y en Sabaneta, Caldas y Bello, menores a 1 milímetro.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las autoridades mantienen el monitoreo de las quebradas y de las vías afectadas mientras continúan las lluvias sobre la ciudad y el Valle de Aburrá.