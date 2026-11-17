Resumen: Federico Gutiérrez detalló las cifras que hoy preocupan a Medellín en salud y en energía: la cartera de Savia Salud, el esfuerzo por sostener la red hospitalaria pública y la propuesta sobre Afinia que ya está en estudio en el Gobierno Nacional.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, encendió las alarmas por la situación financiera de Savia Salud y de Afinia, dos entidades cuyas cuentas preocupan a la ciudad. En una rueda de prensa, aseguró que la EPS tiene una cartera de más de $2 billones con las entidades públicas y privadas que prestan el servicio de salud, y reveló que ya le planteó al Gobierno Nacional una salida para la comercializadora de energía distinta a una intervención.

Según el mandatario, a las entidades públicas y privadas del sistema de salud de Medellín les deben en total $3,6 billones. «Aquí quebraron el sistema de salud», afirmó, al insistir en que la situación «es más que crítica» y que ese escenario también fue planteado al Gobierno Nacional.

¿Qué pasa con Savia Salud?

En el caso de Savia Salud, el alcalde recordó que la EPS fue intervenida y que el Gobierno Nacional ya la tiene que devolver por orden de un juez, una devolución que, en su versión, se está dando con la empresa «quebrada». Por eso planteó mirar, como socios, Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín, cómo se logra estabilizar una empresa con una cartera de más de $2 billones de pesos.

La alerta mayor es por los giros: Gutiérrez dijo que hay que mirar desde Savia Salud cómo se pueden seguir haciendo los pagos que se les deben a las entidades públicas y privadas que prestan el servicio, pues de ahí depende la red hospitalaria que atiende a los medellinenses.

Frente a la red pública de la ciudad, el alcalde aseguró que su administración ha tenido que invertir casi $550 mil millones en estos tres años de gobierno para estabilizar el Hospital General de Medellín, el Hospital Infantil Concejo de Medellín y Metrosalud. «Si no hubiéramos hecho eso, hubiera colapsado ya el sistema», sostuvo.

En su intervención aclaró que el Hospital Alma Máter no es responsabilidad de la Alcaldía de Medellín, aunque dijo que su situación también le preocupa a la ciudad, al igual que la de la Universidad de Antioquia.

Savia Salud, la EPS del régimen subsidiado en Antioquia, fue intervenida en 2024 y, tras varias decisiones judiciales, la intervención quedó suspendida y la entidad fue devuelta a sus directivos. En junio fue escogido Carlos Mauricio Martínez como representante legal de la aseguradora, en pleno proceso de estabilización financiera.

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¿Cuál es la salida que plantea Medellín para Afinia?

En el frente de la energía, el alcalde explicó por qué EPM sigue en el negocio de Afinia: «Eso no es como que tú entras en un negocio y te sales como cualquier cosa». Aseguró que la empresa no puede seguir subsidiando la energía en algunos departamentos de la costa Caribe y puso el ejemplo del Cesar, donde, según dijo, las pérdidas son del 40 %, una situación «inmanejable, insostenible».

Por eso, Medellín le propuso al Gobierno Nacional que «tiene que haber una salida diferente» para Afinia, pues a su juicio «la intervención no le conviene ni al Gobierno Nacional, ni a EPM, ni a los usuarios». Esa propuesta, confirmó, ya está en estudio.

El alcalde también hizo una acusación contra el Gobierno anterior: según su versión, ese gobierno buscaba «ahogar» a Afinia al no pagarle la deuda por los subsidios a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3, para luego intervenir la comercializadora y, después, intervenir EPM. Se trata de una apreciación del mandatario, que la presentó como la razón por la que su administración resistió estos años dentro del negocio.

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Gutiérrez cerró con un llamado a atender las dos situaciones como parte del esfuerzo de Medellín por sostener entidades clave para la ciudad, tanto en la salud como en la energía, mientras espera la respuesta del Gobierno Nacional a los escenarios que ya le fueron planteados.