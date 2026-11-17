Fotos: Concurso Nacional de Belleza

Resumen: Verónica Hernández Gómez, de 25 años, ganó Señorita Colombia 2026-2027 y sumó la octava corona de Antioquia. La estudiante de Mercadeo recibió el título en Cartagena; Daniella Álvarez estuvo encargada de coronarla.

Minuto30.com .- Antioquia volvió a celebrar en Cartagena. Verónica Hernández Gómez fue elegida Señorita Colombia 2026-2027 y le entregó al departamento su octava corona en la historia del Concurso Nacional de Belleza. El triunfo fue anunciado por la organización del certamen en sus redes sociales.

La nueva soberana tiene 25 años, nació en Medellín y es estudiante de Mercadeo. Su nombre se impuso en la noche de elección y coronación de la edición número 72, que reunió a 26 candidatas de diferentes departamentos y regiones del país en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala, en Cartagena.

La elección se realizó la noche del lunes 16 de noviembre. Para Antioquia, el resultado representa una nueva celebración en un concurso que, completa 92 años de historia y en el que el departamento alcanzó su octavo título nacional.

Así fue el camino de Antioquia hasta la corona

Antes del anuncio definitivo, el Concurso Nacional de Belleza presentó a las cinco finalistas a través de su cuenta oficial de Instagram. Además de Antioquia, avanzaron las representantes de Buenaventura, Valle, Cauca y Huila, quienes disputaron la última etapa de la velada.

En una de las fotografías compartidas por la organización quedaron registradas las aspirantes durante su paso por el escenario. Más tarde, el certamen publicó el carrusel de la coronación de la representante antioqueña, ya con la banda de Señorita Colombia, la corona y el cetro que acompañan su nuevo título.

«¡Antioquia es Señorita Colombia 2026!», celebró la organización en la publicación que recoge los primeros momentos de la ganadora después de escuchar el nombre de su departamento. Las imágenes muestran el cierre de un proceso de preparación que comenzó con su designación como Señorita Antioquia.

El jurado calificador estuvo integrado por Lina María Gaviria, Eileen Roca Torralvo, Natalia Navarro Galvis y Natalia Ochoa Calle. Las cuatro exreinas también aparecieron junto a la nueva soberana y su corte en uno de los primeros retratos posteriores a la coronación, difundido por el propio concurso.

¿Quién es Verónica Hernández Gómez?

La representante de Antioquia llegó al certamen con una trayectoria como modelo profesional que comenzó a los 15 años. Su experiencia incluye fotografía y pasarela, dos escenarios en los que ha construido su preparación frente a las cámaras y el público.

Fue designada Señorita Antioquia por Cosmovisión Real, la franquicia encargada de elegir y preparar a la candidata del departamento para el Concurso Nacional de Belleza. En ese proceso destacó la importancia que tienen su familia, sus valores y la disciplina en su vida.

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Pero sus propósitos para este nuevo año van más allá de las pasarelas. Hernández ha expresado su interés en aprovechar su formación en Mercadeo y la experiencia del modelaje para dar visibilidad a organizaciones sociales que acompañan a mujeres en situaciones de vulnerabilidad.

Su intención es acercar el trabajo de esas organizaciones a nuevas audiencias y contribuir a que más mujeres reconozcan sus capacidades y desarrollen proyectos personales y profesionales. Ese fue uno de los mensajes que compartió durante su participación en Cartagena.

Daniella Álvarez entregó la corona

La encargada de imponerle la corona a la nueva soberana fue Daniella Álvarez, Señorita Colombia 2011-2012. La exreina acompañó ese momento de la ceremonia.

El agradecimiento tras cumplir su sueño

Después de la elección, la nueva Señorita Colombia agradeció a Dios por la oportunidad de cumplir un sueño que, según contó, la había acompañado durante su vida. También reconoció el apoyo de su familia, sus diseñadores y el equipo que estuvo a su lado durante la preparación y la competencia.

Con la corona comienza otra etapa para la antioqueña. Entre sus responsabilidades estará representar a Colombia en Miss International. Su participación está prevista para noviembre de 2027 en Tokio, Japón.

Por ahora, las fotografías oficiales dejan el registro de una noche de celebración para Antioquia: desde el grupo de finalistas hasta el retrato de Verónica con su nueva banda, el departamento sumó otra corona a su historia en el certamen nacional.

Fotos: Concurso Nacional de Belleza

Fotos: Concurso Nacional de Belleza

Fotos: Concurso Nacional de Belleza

Fotos: Concurso Nacional de Belleza

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