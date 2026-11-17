Foto: Redes sociales

Resumen: Las llamas se presentaron en un local comercial del Centro durante la mañana del 17 de noviembre y los organismos de socorro entregaron un primer balance de la emergencia.

Incendio en Medellín: las llamas se tomaron un local comercial junto a la iglesia San José

Un incendio en Medellín generó alarma durante la mañana del 17 de noviembre en el Centro de la ciudad, cuando las llamas se presentaron en un local comercial de la Avenida Oriental, en inmediaciones de la iglesia San José.

De acuerdo con el reporte oficial del Dagrd, el establecimiento comercial afectado está ubicado entre la carrera 46 y la calle 48, uno de los sectores más concurridos del Centro.

Hacia las 10:00 de la mañana, los organismos de socorro ya habían acordonado la zona y adelantaban las labores de extinción de las llamas.

¿Qué se sabe del incendio en Medellín?

La emergencia fue atendida por dos tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín, que trabajaron en el control de la conflagración para evitar que las llamas se propagaran a otros locales del sector.

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¿Hubo personas lesionadas?

Por fortuna, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas por cuenta de este incendio en Medellín.

Hasta el momento, las causas de la emergencia son materia de investigación y los organismos de socorro adelantan las verificaciones en el lugar para establecer qué originó las llamas en el local comercial.

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