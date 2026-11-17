Resumen: El alcalde hizo el anuncio en un consejo de gobierno ampliado y dijo que también van por 10 empresas señaladas.

En un consejo de gobierno ampliado, con todos los gerentes y directores de las entidades de la Alcaldía citados en un mismo lugar, el alcalde Federico Gutiérrez aseguró que en su administración no hay opción para la corrupción en Medellín y reveló que una persona de la Secretaría de Hacienda, señalada de direccionar trámites para perdonar deudas a unas empresas, ya fue denunciado ante la Fiscalía. Según el mandatario, esa persona «ya tuvo que confesar».

El alcalde explicó que convocó a su equipo para reafirmar las instrucciones que ha dado desde el primer día de este gobierno: trabajar por la gente, amor por la ciudad, transparencia absoluta, austeridad y eficiencia, sobre todo ahora que, dijo, quedan un año, un mes y 14 días de gobierno.

¿Qué caso de corrupción en Medellín se destapó en la Secretaría de Hacienda?

Según el relato del mandatario, a la Alcaldía llegó el rumor de que una persona de la Secretaría de Hacienda estaba direccionando unos trámites para perdonarle unas deudas a unas empresas. La administración investigó y, en su versión, dentro de ese proceso la persona ya tuvo que confesar y ya fue denunciada ante la Fiscalía por el propio Distrito.

«Aquí no hay opción para el tema de la corrupción», afirmó Gutiérrez, quien advirtió que la consecuencia aplica por igual para el funcionario público y para el particular: «si un privado también hace algo malo y le ofrece plata a un funcionario público, también le va a ir mal».

En ese mismo caso, el alcalde aseguró que hay 10 empresas involucradas y que su administración también va tras ellas. Se trata de afirmaciones del mandatario sobre un proceso que apenas comienza su curso ante las autoridades.

El mandatario resumió así su política frente a estos casos: «Caso que nos damos cuenta, caso que denunciamos y esa persona va para afuera. Así de claro se combate la corrupción». Agregó que su gobierno sigue adelantando procesos contra quienes, dijo, «se robaron a Medellín», y que quien dentro de la administración haga las cosas mal hechas tendrá la misma suerte.

¿Cuál es la instrucción para la recta final del gobierno?

Gutiérrez dijo que a la ciudad le queda claro que la lucha contra la corrupción en Medellín no se negocia, pero que lo más importante en esta recta final es concentrarse en ejecutar. Aseguró que el Plan de Desarrollo avanza en cumplimiento de sus metas y que las 1.800 obras de la ciudad marchan bien: unas ya se están entregando, otras están en fase de ejecución y otras arrancan en los próximos días.

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El alcalde también defendió la transparencia como una de las banderas de su gobierno. Recordó que la semana pasada se realizó la Feria de la Transparencia y que, a su juicio, ha aumentado el número de oferentes en los procesos públicos porque se recuperó la confianza en el gobierno municipal y distrital. Por eso invitó a que la gente se siga presentando a los procesos.

En su intervención también pidió no discutir con los ciudadanos: «Cada reclamo que hace un ciudadano es un reclamo que tiene la razón. Con que lo diga un ciudadano, es porque es realidad», señaló, al tiempo que insistió en que su gobierno no vino «a sacar excusas» sino a dar soluciones.

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El caso de la Secretaría de Hacienda queda así en manos de la Fiscalía, mientras la Alcaldía anuncia acciones contra las 10 empresas que, según el alcalde, están involucradas. El Distrito no ha dado a conocer por ahora el nombre de la persona denunciada ni el de las empresas señaladas.

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Con este anuncio, la Alcaldía busca dejar claro que en la recta final del gobierno la instrucción sigue siendo transparencia, austeridad y eficiencia, y que cualquier caso de presunta corrupción en Medellín dentro de la administración será denunciado.