Resumen: Las historias y los saberes de las comunidades se abren paso en las aulas con una experiencia de formación docente. Aquí le contamos.

Los maestros de Medellín están encontrando nuevas herramientas para enseñar en las calles, los parques y las historias de sus comunidades. A través de Mova, Centro de Innovación del Maestro, la Alcaldía de Medellín impulsa experiencias de formación situada que buscan conectar el trabajo de las aulas con lo que ocurre en los territorios.

Estas experiencias cuentan con una inversión que supera los $282 millones. La apuesta parte de reconocer que el aprendizaje también se construye en la relación de los estudiantes con sus comunidades y que los saberes de los habitantes pueden convertirse en un punto de partida para los proyectos pedagógicos.

Una de las iniciativas es Cartografías Barriales y Rurales: herramientas para mapear nuestro entorno, desarrollada en alianza con Comfenalco. Allí, los docentes se acercan a sus comunidades mediante ejercicios de cartografía social, recorridos y espacios de trabajo colectivo.

Maestros de Medellín aprenden a leer sus territorios

El propósito de la cartografía social es identificar las características de las comunidades y reconocer las experiencias de quienes las habitan. Con esas herramientas, las preguntas y los desafíos que aparecen en el entorno pueden transformarse en propuestas para trabajar en los colegios.

La formación invita a mirar el barrio como un escenario de aprendizaje. Las calles y los parques, junto con las historias y los conocimientos de sus habitantes, hacen parte de esa lectura del territorio que después puede llevarse al aula.

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Durante 2026, la experiencia comenzó en Castilla y Doce de Octubre. Ese primer momento tuvo el acompañamiento de la Biblioteca Comfenalco de Castilla y de CartoLab, un proyecto liderado por tres maestras.

Posteriormente, el proceso llegó a San Javier. En este territorio, los asistentes exploraron su transformación social y urbana, como parte del acercamiento a las experiencias y características de las comunidades que propone la iniciativa.

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Foto: Alcaldía de Medellín

El recorrido continuó en Aranjuez y Manrique, con la participación de la Red Pedagógica de Memoria y Paz. Así, la formación fue pasando por diferentes territorios y sumando espacios para reconocer las historias que forman parte de la vida de la ciudad.

De los recorridos a los proyectos escolares

La experiencia también se extendió a los corregimientos. Los maestros de Medellín participaron en recorridos vivenciales, ejercicios de mapeo y espacios de construcción colectiva, con los que adquirieron herramientas para acercar las experiencias del territorio a las aulas.

En este proceso, conocer el entorno tiene una finalidad pedagógica: que las situaciones cotidianas sirvan como base para desarrollar investigación, semilleros y proyectos escolares. El trabajo con las comunidades se conecta, de esa manera, con las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes.

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Foto: Alcaldía de Medellín

La propuesta reconoce que los colegios no son el único lugar donde se aprende. La relación con los habitantes, sus experiencias y sus saberes permite plantear preguntas sobre el contexto en el que viven los estudiantes y convertirlas en trabajo pedagógico.

El mapeo y la construcción colectiva reúnen esas experiencias del entorno para que los docentes cuenten con herramientas al desarrollar propuestas de aprendizaje con sus estudiantes.

Según la Alcaldía de Medellín, se espera llegar en 2027 a las demás comunas. Esa es la proyección para ampliar una experiencia que durante este año ha vinculado a los docentes con la lectura de sus barrios y corregimientos, manteniendo como eje la conexión entre comunidad, territorio y escuela.