Resumen: Un hombre fue capturado en flagrancia en el Centro de Medellín durante una entrega controlada del GAULA de la Policía. La víctima denunció amenazas contra su vida y la de su familia, y las autoridades reiteran el llamado a reportar cualquier exigencia extorsiva.

Un nuevo golpe a la extorsión en Medellín se registró en pleno Centro de la ciudad: un hombre fue capturado en flagrancia cuando llegó a recoger $70 millones que exigía a una persona bajo amenazas contra su integridad y la de sus familiares.

El procedimiento fue realizado por el GAULA de la Policía Metropolitana en inmediaciones de un centro comercial de la comuna 10, La Candelaria. Todo se dio gracias a una entrega controlada de dinero que las autoridades coordinaron con la víctima para capturar al señalado en el momento exacto del cobro.

El caso comenzó el 4 de noviembre, cuando la víctima recibió asesoría del GAULA y denunció que unos delincuentes le exigían inicialmente $130 millones para no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Según su relato, las amenazas provenían de integrantes de la delincuencia común.

Con la intervención de los investigadores, la exigencia se redujo a $70 millones y se coordinó la entrega controlada que permitió desplegar el operativo. Cuando el hombre llegó al punto pactado, en el Centro de Medellín, para recibir el dinero, fue capturado por los uniformados.

¿Cómo fue el operativo del GAULA en el Centro de Medellín?

La entrega controlada es una herramienta de investigación con la que las autoridades acompañan a la víctima en el momento del pago exigido por los delincuentes. Mientras la persona afectada sigue las instrucciones de los investigadores, los uniformados vigilan el sitio acordado y actúan cuando el presunto extorsionista aparece a reclamar el dinero.

Así ocurrió en este caso. El señalado llegó hasta las cercanías de un centro comercial de La Candelaria creyendo que recibiría los $70 millones, pero allí lo esperaba el GAULA. Durante el procedimiento también fue incautado un teléfono celular, que se sumó al material probatorio. El capturado quedó vinculado al procedimiento por el delito de extorsión.

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“En Medellín no hay espacio para quienes pretenden intimidar a las familias y convertir las amenazas en una fuente de dinero. La articulación con la Policía permite actuar frente a estos delitos y llevar a los responsables ante la justicia”, precisó el secretario (e) de Seguridad y Convivencia, Sebastián Acosta.

“La estrategia es clara: fortalecer el control territorial, acompañar a quienes denuncian y actuar de manera coordinada contra quienes amenazan la tranquilidad de los ciudadanos”, anotó Acosta.

¿Cuántos capturados por extorsión en Medellín van este año?

Según la Alcaldía de Medellín, en lo corrido de 2026 ya son 123 las personas capturadas por extorsión en Medellín, como resultado de las estrategias de investigación y control que se adelantan en la ciudad. Las cifras reflejan que la extorsión en Medellín es uno de los delitos a los que las autoridades les ponen especial atención, con operativos como el de esta jornada. Las autoridades continuarán con las actuaciones correspondientes contra este delito.

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Por eso, la Alcaldía de Medellín reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier exigencia económica o amenaza extorsiva en las líneas 147 y 165. Las autoridades insisten en que la denuncia oportuna es el primer paso para que grupos especializados como el GAULA puedan intervenir, proteger a las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.

Los investigadores recomiendan a quienes sean víctimas de este delito no ceder ante las amenazas, conservar cualquier evidencia de las exigencias, como llamadas, mensajes o comprobantes, y acercarse de inmediato a las autoridades. Para las víctimas de extorsión en Medellín, el acompañamiento del GAULA puede marcar la diferencia entre seguir pagando y ver a los responsables capturados.