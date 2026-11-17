Foto utilizada para ilustrar la nota. Foto: Redes Sociales.

Resumen: EPM anunció una interrupción programada de acueducto en sectores de diez barrios de Villa Hermosa y La Candelaria, en Medellín, desde las 8:00 p. m. del miércoles 18 hasta las 4:00 a. m. del jueves 19 de noviembre. Los trabajos incluyen una intervención en las redes y el lavado del tanque Limoncito. Los usuarios pueden consultar su dirección en EPM o en la línea (604) 44 44 115.

¡A preparar la reserva para la noche! EPM anunció una interrupción programada del servicio de acueducto en algunos sectores de las comunas 8, Villa Hermosa, y 10, La Candelaria, en Medellín. La suspensión comenzará a las 8:00 de la noche del miércoles 18 de noviembre y se extenderá hasta las 4:00 de la mañana del jueves 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con la información divulgada por la empresa.

El aviso está dirigido a usuarios de sectores específicos de diez barrios. No significa que toda Villa Hermosa o toda La Candelaria vayan a quedarse sin agua, por lo que es importante revisar si la dirección de cada vivienda o establecimiento está incluida en la intervención anunciada. EPM habilitó sus canales de atención para consultar el alcance de la suspensión y el horario que corresponde a cada sector.

¿Cuáles son los barrios incluidos?

Para la comuna 8, Villa Hermosa, la pieza informativa de EPM incluye algunos sectores de los siguientes barrios:

La Mansión.

San Miguel.

La Ladera.

Enciso.

Sucre.

El Pinal.

La Libertad.

Villatina.

En la comuna 10, La Candelaria, el anuncio contempla sectores de Boston y Los Ángeles. Estos dos barrios forman parte del mismo aviso de interrupción nocturna, previsto entre el miércoles y la madrugada del jueves. La información de la empresa precisa que el corte será en algunos sectores de esos barrios, no en la totalidad de su territorio.

El horario abarca ocho horas y cruza de un día al siguiente. Así, quienes estén dentro del área de intervención deben tener presente que la suspensión empieza el miércoles por la noche y que el límite anunciado para los trabajos llega durante la madrugada del jueves. No se trata de un corte que comience a primera hora del miércoles.

¿Por qué habrá interrupción del agua?

EPM explicó que realizará trabajos programados sobre las redes de acueducto. La pieza divulgada para las dos comunas menciona una intervención para el empalme de una nueva conducción y el reemplazo de infraestructura que cumplió su vida útil por una tubería más moderna y resistente. La empresa relacionó estas actividades con la prestación del servicio con calidad.

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Como parte de la intervención, será necesario realizar el lavado del tanque Limoncito. Para desarrollar esa actividad se requiere suspender temporalmente el suministro en las zonas anunciadas. Ese es el motivo informado para la pausa nocturna del acueducto y el que acompaña la relación de barrios incluida en el comunicado.

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Cómo consultar si su dirección está incluida

Los usuarios pueden ampliar la información en el sitio web de EPM o comunicarse con la línea (604) 44 44 115. Estos son los canales que la compañía señaló para saber si un sector tendrá interrupción y en qué horario. La consulta por dirección permite distinguir entre estar ubicado en uno de los barrios mencionados y pertenecer efectivamente al área que tendrá suspensión.

La recomendación práctica es revisar el aviso con anticipación para organizar las actividades que necesitan agua durante esa noche. También conviene compartir la información con familiares, vecinos y personas que deban abrir temprano sus negocios el jueves, aclarando siempre las dos fechas del horario y que la medida corresponde únicamente a los sectores incluidos por la empresa.

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Por ahora, el anuncio de EPM para Villa Hermosa y La Candelaria mantiene como ventana de trabajo la comprendida entre las 8:00 p. m. del 18 de noviembre y las 4:00 a. m. del 19 de noviembre. El listado de diez barrios y los canales de consulta son la referencia para que los usuarios se preparen sin extender la alerta a zonas que no fueron incluidas.