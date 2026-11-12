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Resumen: Autoridades investigan un ataque armado en el sector El Turco, en Santa Rosa de Osos, con víctimas y una joven herida. La hipótesis sobre el móvil no está confirmada.

Santa Rosa de Osos: ataque armado dejó dos muertos y una joven herida en el sector El Turco

Un ataque armado en la zona rural de Santa Rosa de Osos, en el Norte de Antioquia, dejó dos personas muertas y una joven herida. El hecho ocurrió el 9 de noviembre de 2026 en el sector El Turco, a pocos minutos del casco urbano de Santa Rosa de Osos, según la información preliminar conocida hasta ahora.

¿Quiénes son las víctimas?

Las víctimas fatales son un hombre, cuya identidad aún no ha sido establecida, y una mujer identificada como Marisol.

Una tercera persona, una joven de 20 años, resultó herida con lesiones en el estómago y la espalda. Fue llevada a un centro médico en el municipio de Bello para recibir atención.

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¿Qué investigan las autoridades en Santa Rosa de Osos?

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los motivos del ataque y dar con los responsables. Por ahora, el ataque no ha sido atribuido a ningún grupo armado específico, aunque en la región operan distintas estructuras ilegales.

Una de las hipótesis que se evalúan es que lo ocurrido guarde relación con disputas por el control del microtráfico en esta subregión del Norte de Antioquia. Se trata de una línea de investigación, no de una conclusión confirmada.

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Las investigaciones continúan para establecer cómo ocurrió el ataque armado en Santa Rosa de Osos y quiénes son los responsables.