Robo en Bonanza: víctima contó cómo se protegió de los disparos durante el asalto familiar

Fotos: Captura de video

Resumen: Una familia fue interceptada por hombres armados cuando llegaba a su vivienda en Bonanza, Engativá, la noche del 11 de noviembre. Los delincuentes se llevaron el carro y otras pertenencias. Una de las afectadas relató a CityTV que se agachó al escuchar disparos. La Policía inició las investigaciones.

Yuliana Flores relató el miedo que vivió durante el robo del carro en el que se movilizaba con su familia en Bonanza, en Bogotá. La mujer contó que escuchó disparos y se agachó dentro del vehículo para protegerse, mientras hombres armados les ordenaban bajarse. Su testimonio, conocido en CityTV, aporta detalles del asalto ocurrido la noche del 11 de noviembre.

Los momentos de angustia fueron relatados por una de las afectadas, quien aseguró que escuchó disparos mientras los delincuentes les daban órdenes. La mujer explicó que se agachó dentro del automotor por miedo a que una bala entrara por alguna de las ventanas. Su testimonio permite conocer el temor que vivieron quienes estaban en el carro durante el asalto.

El testimonio de Yuliana Flores tras el robo en Bonanza

De acuerdo con la información conocida sobre el hecho, los hombres armados se movilizaban en otro vehículo e interceptaron a las víctimas cuando llegaban a su casa. Los asaltantes se acercaron para quitarles el automotor, en medio de amenazas que impidieron que la familia continuara su recorrido.

Durante el robo, una de las mujeres intentó conservar su bolso y forcejeó con uno de los responsables. Sin embargo, el hombre terminó arrebatándoselo. Tras apoderarse del carro y de las pertenencias de sus ocupantes, los delincuentes escaparon del lugar.

El registro fue difundido el 12 de noviembre por la cuenta Pasa en Bogotá. En esa publicación se señala, con base en el relato de una víctima, que los responsables hicieron varios disparos al aire durante la huida. La fecha del video corresponde, por tanto, a un hecho anterior a su divulgación en medios este lunes 16 de noviembre.

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Una de las víctimas contó por qué se agachó dentro del carro

Yuliana Flores, una de las afectadas, habló con CityTV sobre lo sucedido. Según contó, la primera orden que alcanzó a escuchar fue que se bajaran del vehículo. Al oír las detonaciones, trató de protegerse en el interior del carro, sin saber si alguno de los proyectiles podía alcanzarla.

«Lo primero que yo escuché fue ‘bájense'», expresó en su relato. La mujer explicó que se agachó porque temía que una bala atravesara la ventana. Más allá de la pérdida de los objetos y del automotor, su declaración se centró en el miedo que sintió durante los segundos en que los hombres los amenazaron.

La afectada también manifestó su preocupación por la seguridad en la capital y por la sensación de vulnerabilidad al salir de casa. «De verdad ya da miedo salir a la calle en cualquier modalidad», dijo al referirse tanto a los desplazamientos a pie como a los recorridos en vehículo.

Después del asalto, residentes del sector avisaron a las autoridades. La Policía acudió para atender a las víctimas y comenzar las labores dirigidas a establecer quiénes participaron en el robo. Entre las diligencias reportadas se encuentran la revisión de cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios para reconstruir la ruta de escape.

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La información divulgada sobre este caso no incluye un reporte de capturas ni confirma la recuperación del carro hurtado. Por ahora, el video y el testimonio de las afectadas dan cuenta de la forma en que fue interceptada la familia y de las amenazas con las que los responsables consiguieron llevarse sus pertenencias antes de escapar.