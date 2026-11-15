Incendio cerca de la Autopista Sur generó una columna de humo visible desde varios sectores de Bogotá

Fotos: Captura de video

Resumen: Un incendio reportado frente al cementerio El Apogeo, cerca de la Autopista Sur, produjo una columna de humo visible en el sur de Bogotá. Bomberos acudieron al sector, según reportes preliminares. No hay un balance oficial de daños o lesionados. Un aviso sobre llantas en San Mateo no tiene confirmada una relación con este hecho. Se recomienda precaución y permitir el paso de los organismos de socorro.

Un incendio reportado este domingo 15 de noviembre en inmediaciones de la Autopista Sur, frente al cementerio El Apogeo, produjo una columna de humo oscuro visible desde distintos sectores del sur de Bogotá. Los primeros reportes ubican la emergencia sobre el corredor en sentido Soacha-Bogotá, una de las principales conexiones de ingreso a la capital.

Los videos y fotografías difundidos por ciudadanos muestran el humo elevándose sobre edificios y conjuntos residenciales. El material permite apreciar la columna desde varios puntos, pero no establece por sí mismo la extensión del área comprometida, el origen de las llamas ni si alguna construcción cercana sufrió daños.

¿Qué se conoce del incendio cerca de la Autopista Sur?

De acuerdo con los reportes preliminares recogidos por Publimetro y Alerta, unidades de bomberos acudieron al sector para atender la situación. La información conocida inicialmente no incluía una causa confirmada del fuego ni un balance oficial de personas lesionadas. Por esa razón, no es posible presentar como definitivo un número de afectados o de edificaciones comprometidas.

La ubicación frente al cementerio El Apogeo corresponde a los avisos ciudadanos difundidos sobre esta emergencia. Alerta también reportó congestión en ese tramo del corredor, donde pidió a los conductores disminuir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y atender las instrucciones del personal que acompañaba la respuesta.

Las imágenes compartidas desde edificios cercanos muestran una densa nube gris y negra que contrasta con el paisaje urbano. Aunque la columna se observa a considerable distancia, su altura y su color no permiten determinar qué material se está quemando ni establecer la magnitud de las pérdidas. Esos detalles requieren el balance de los organismos de emergencia.

El reporte de San Mateo no tiene confirmada una relación con El Apogeo

En paralelo, la Secretaría de Movilidad de Soacha informó sobre un incendio de llantas en la Autopista Sur, a la altura de San Mateo, según el reporte recogido por Publimetro. La entidad pidió precaución por la presencia de humo, que podía dificultar la visibilidad de quienes circulaban por la zona.

Hasta la información disponible para esta nota, no estaba confirmado oficialmente que ese aviso de San Mateo y el reporte ciudadano frente a El Apogeo correspondieran al mismo hecho. Por lo tanto, la referencia a llantas no puede trasladarse automáticamente al incendio registrado por las cámaras de los residentes cerca del cementerio.

La distinción es importante para no atribuir una causa o un material afectado a una emergencia cuya caracterización aún era preliminar. Tampoco se conocía una confirmación sobre el número de unidades que participaron, el tiempo que tomaría la atención o un cierre total de la Autopista Sur por este incidente.

Precaución para quienes regresan a Bogotá

La situación coincide con las jornadas de retorno del puente festivo. La Alcaldía de Bogotá informó que durante el domingo 15 y el lunes 16 de noviembre se esperaba el ingreso de más de 171.000 automotores por la Autopista Sur, a través de Soacha, dentro del dispositivo de movilidad para el regreso de viajeros.

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Ese balance preventivo de tránsito es independiente del incendio. Entre las condiciones previstas para el corredor están las obras de TransMilenio entre Maiporé y el sector de 3M, donde el paso se reduce de tres a dos carriles. El Distrito recomendó planear los desplazamientos y seguir las indicaciones de agentes y gestores en vía.

Ante la presencia de humo, las recomendaciones divulgadas incluyen reducir la velocidad, conservar una distancia prudente y permitir el paso de los vehículos de socorro. También es importante no detenerse para grabar o tomar fotografías en los puntos donde se atiende la emergencia.

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Los dos antecedentes corresponden a emergencias distintas en la capital y no están relacionados con el reporte de este domingo en la Autopista Sur. Las causas, los daños y cualquier afectación a personas en el caso de El Apogeo siguen sujetos a la información que entreguen oficialmente las autoridades.