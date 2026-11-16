Incendio en el Gran San de Bogotá dejó 22 locales afectados; Bomberos no reportó personas lesionadas

Foto: Bomberos Bogotá

Resumen: Un incendio controlado durante la madrugada del 16 de noviembre afectó 22 locales del Gran San, en el centro de Bogotá. Bomberos no reportó personas lesionadas y activó su equipo de investigación. Idiger acompañó la atención. La causa no ha sido confirmada.

Un incendio registrado durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre dejó 22 locales afectados en el centro de Bogotá. La emergencia ocurrió en una edificación de la carrera 11 con calle 9, en la localidad de Santa Fe, y fue controlada por el Cuerpo Oficial de Bomberos. El balance entregado por la entidad señala que no hubo personas lesionadas.

El lugar corresponde al centro comercial Gran San, según la información divulgada sobre la emergencia. Tras controlar las llamas, los organismos de respuesta aseguraron el área y activaron al equipo especializado de Investigación de Incendios para establecer el origen del fuego. La causa no ha sido informada oficialmente.

Incendio afectó 22 locales del centro de Bogotá

Bomberos confirmó la afectación a los establecimientos en una publicación realizada durante la mañana de este lunes. En ese reporte precisó la dirección de la edificación y señaló que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Idiger, también hacía presencia en el lugar.

«Un total de 22 locales resultaron afectados. No hubo personas lesionadas», indicó la institución en su balance. La cifra corresponde a los locales comprometidos por la emergencia y no a personas heridas. Hasta ese reporte, la entidad no había detallado el valor económico de las pérdidas ni el alcance de los daños dentro de cada establecimiento.

Las imágenes divulgadas por Bomberos muestran a los uniformados en el interior de la edificación durante las labores posteriores al incendio. En el registro se observa personal del equipo de investigación y zonas con daños visibles. Ese material acompaña la información oficial sobre el control de la emergencia, pero no establece por sí solo cuál fue el punto de origen.

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Las causas del fuego siguen bajo investigación

La activación del grupo especializado busca determinar qué ocurrió en la edificación. Por ahora, no se ha divulgado una conclusión técnica que permita atribuir el incendio a una falla eléctrica, a la manipulación de algún equipo o a otra circunstancia. Tampoco se informó en ese balance una hora de reapertura de los locales afectados.

En su mensaje, Bomberos hizo un llamado a no sobrecargar los tomacorrientes y a revisar periódicamente las instalaciones eléctricas. Se trata de recomendaciones de prevención incluidas en el reporte: no equivalen a una confirmación de que una sobrecarga haya causado esta emergencia.

El balance conocido distingue así entre la atención del fuego, que ya fue controlado, y la investigación de sus causas, que fue activada. La información sobre la magnitud de las pérdidas y las condiciones de los establecimientos deberá corresponder a las verificaciones que realicen los organismos competentes.

Recomendaciones para reducir el riesgo de un incendio

En sus orientaciones de prevención, Bomberos Bogotá recuerda que no se deben manipular instalaciones eléctricas ni intentar reparar equipos sin los conocimientos necesarios. También recomienda no desconectar aparatos halando de los cables y evitar el uso de líquidos para limpiar equipos mientras permanecen conectados a la corriente.

La entidad aconseja no conectar equipos con las manos húmedas o mojadas y mantener las bebidas alejadas de los aparatos eléctricos para evitar salpicaduras. Estas medidas forman parte de sus recomendaciones generales para reducir riesgos y no son señalamientos sobre lo sucedido en los locales del Gran San.

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Ante una emergencia, el organismo recomienda llamar de inmediato a la línea 123 y seguir las instrucciones del personal especializado. Durante una evacuación no deben utilizarse ascensores, sino las escaleras. Si el fuego es de origen eléctrico, no debe intentarse apagar con agua. El llamado es a priorizar la seguridad de las personas y permitir la actuación de los equipos de socorro.