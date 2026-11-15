Metro de Bogotá llega a 20 kilómetros de viaducto y suma 12 kilómetros de líneas férreas

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá - Jimmy Malagón

Resumen: El Metro de Bogotá llegó a 20 kilómetros de viaducto construidos y 12 kilómetros de líneas férreas terminadas, según anunció Carlos Fernando Galán el 15 de noviembre. El avance general fue del 84,68 % con corte a octubre. El Distrito también destacó el puente ferroviario de 159 metros sobre la NQS con calle Octava Sur y recordó la precalificación de tres grupos para la Línea 2, un proceso distinto.

El Metro de Bogotá alcanzó 20 kilómetros de viaducto construidos y 12 kilómetros de líneas férreas terminadas. El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó las dos cifras este domingo 15 de noviembre, al presentar un nuevo balance de la Línea 1, que continúa en construcción en distintos corredores de la capital.

El anuncio se refiere a dos componentes diferentes del proyecto: la estructura elevada por la que circularán los trenes y las vías férreas que se instalan sobre ella. Por eso, los kilómetros de viaducto no equivalen a kilómetros de rieles terminados ni significan que el sistema ya esté listo para prestar servicio.

¿Por dónde avanza el viaducto del Metro de Bogotá?

Según la información publicada por la Alcaldía Mayor, la primera línea contempla un trazado de aproximadamente 24 kilómetros. Con los 20 kilómetros de viaducto reportados, quedarían cerca de cuatro kilómetros de esa estructura para completar el recorrido previsto. Esa referencia corresponde al viaducto y no al porcentaje total de ejecución de la obra.

Los tramos construidos se distribuyen por corredores como la avenida Ciudad de Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la autopista Sur, la calle Octava Sur, la calle Primera y la avenida Caracas. En estos sectores se desarrolla la infraestructura elevada que permitirá conectar el suroccidente con el norte de la ciudad.

El balance general del proyecto, con corte a octubre de 2026, fue del 84,68 %. Esa medición es distinta del conteo de kilómetros, pues corresponde al avance general informado para la Línea 1. El nuevo reporte de Galán añade las cifras de construcción del viaducto y de terminación de las líneas férreas.

«Hoy tenemos dos muy buenas noticias del Metro: llegamos a los 20 km de viaducto construidos y a los 12 km de líneas férreas terminadas», afirmó el alcalde.

El mandatario también señaló que la administración seguirá atendiendo las dificultades del proyecto y defendiendo su continuidad. El mensaje fue divulgado en su cuenta de X y recogido por el portal oficial del Distrito junto con el balance de los trabajos.

El puente de la NQS es uno de los avances recientes

Entre los antecedentes de este anuncio está la terminación de la continuidad estructural del puente ferroviario sobre la avenida NQS con calle Octava Sur, alcanzada el pasado 8 de noviembre. La estructura está ubicada entre los barrios Santa Isabel y La Fragua y forma parte del recorrido de la primera línea.

El puente tiene 159 metros de longitud y conecta el viaducto que viene desde la autopista Sur con el tramo que continúa hacia la calle Octava Sur. Está conformado por tres segmentos: dos laterales de 45 metros cada uno y uno central de 69 metros.

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La Alcaldía explicó que su construcción representó un desafío por la ubicación sobre un corredor vial importante y por la necesidad de mantener la movilidad mientras se ejecutaban los trabajos. Este avance corresponde a un punto específico del trazado, mientras que los 20 kilómetros anunciados este domingo reúnen el viaducto construido en varios sectores.

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La Línea 2 avanza en un proceso separado

El reporte distrital también recordó que la Empresa Metro de Bogotá finalizó el 6 de noviembre la evaluación de precalificación para el contrato de concesión de la Línea 2. Se trata de otra etapa de expansión de la red, diferente de las obras de la Línea 1 sobre las que Galán presentó las nuevas cifras.

Los grupos precalificados son APCA ML2 Bogotá, APCA Metro Capital L2 y APCA Bogotá Metro Capital. Podrán participar en la licitación prevista para el primer semestre de 2027. La segunda línea está planteada para beneficiar a las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba, según la información oficial.

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El anuncio del alcalde sobre la Línea 1